Türk harb-iş Kocaeli şube başkanı Turhan Yıldız'ın cenazesi bugün saat 17:00'da Dörtyol mevkii Yıldız Kıraathanesinden kaldırılıp Hasaneyn Aile mezarlığına definedilecek.
Bugün 15:32 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 15:39 TSİ
Turhan Yıldız toprağa verilecek
Türk harb-iş Kocaeli şube başkanı Turhan Yıldız hayatını kaybetmişti otopsi için bekletilen Yıldız bugün toprağa verilecek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz