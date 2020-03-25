Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi, asıl vazifesi olarak Kocaeli’de yaşayan vatandaşların belediye hizmetlerine hızlı bir şekilde erişebilmesi ve bilgi alabilmesi için görev yapıyor. Türkiye’de korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan vatandaşların sokağa çıkamamasından dolayı vatandaşların Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi 153’e olan taleplerinde artış oldu. 153 Çağrı Merkezi’ne gelen taleplerin bir kısmı Büyükşehir Belediyesi’nin görev sahasında olurken, büyük kısmı ise görev sahası dışında kalıyor ve çağrı merkezinde yoğunluğa neden oluyor.

HİZMET DIŞI TALEPLERDEN YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Konuyla ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında evinden çıkamayan vatandaşlar, günlük ihtiyaçları için kamu kurumlarından yardım istiyor. Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’nin Kocaeli’nin her ilçesinde yapılan tanıtımlar ile vatandaşlarca bilinmesi nedeniyle vatandaşların ilk yardım için aradığı yer Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi oluyor. Normal dönemlerde vatandaşların taleplerine kolayca yetişebilen Büyükşehir 153, Türkiye’nin ve Kocaeli’nin korona virüs ile mücadele ettiği bu dönemde gelen hizmet dışı taleplerden dolayı yoğunluk yaşıyor. Vatandaşların Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet alanı dışındaki ihtiyaçları için 153’ü aramaları yerine farklı numaralardaki çağrı merkezlerine ulaşmaları hem 153 Çağrı Merkezi’nin yoğunluğunu azaltacak hem de vatandaşların istekleri daha hızlı cevap bulacak” ifadelerine yer verildi.