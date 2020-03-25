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Korona virüse karşı ''ALO EVLAT'' hattı

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü, korona virüs önlemleri kapsamında hizmet alanını genişleterek yaşlılara hizmet vermeye devam ediyor

İhlas Haber Ajansı
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Kartepe’de korona virüs çalışmaları kapsamında Kartepe Belediyesi gece-gündüz çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatı ile aralıksız süren dezenfekten çalışmaları devam ederken, sokağa çalışmaları yasaklanan 65 yaş vatandaşlara özel ilgi gösteriliyor.

5OO YARDIM TALEBİ ALINDI

Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri evden çıkamayan yaşlı vatandaşların da hizmetlerini karşılamaya başladı. Korona virüs önlemlerini 65 yaş üstü vatandaşlara anlatan Alo Evlat ekibi evlerin dezenfekte edilmesi için ekiplerin yönlendirilmesine yardımcı oluyorlar. Korona virüs kapsamında yaşlılardan toplam bin 500 yardım talebi alındı.

MESAFELER ENGEL OLAMAZ

Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Büyüklerimiz, çınarlarımız, bizlere emanet. Onların sağlığı, güvenliği için canla başla çalışan bir ekibimiz var. İnşallah daha güzel günlerde ellerini öpeceğiz, kucaklaşıp, sarılacağız. Ama tehlike geçinceye kadar onlardan uzak durarak ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Gönüllerimiz hep bir, mesafeler sevgimize engel olmaz” dedi.

Bugün 16:11 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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