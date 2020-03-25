Covid-19’la mücadelede her gün iki gazete çıkacak

Basın İlan Kurumu’nun Covid-19’la mücadele sürecinde aldığı “basına destek kararları” kapsamında; şehrimizdeki resmi ilan alan gazeteler, halkın bilgi edinme hakkını eksiksiz sağlamak için çıkmaya devam edecek. Ancak alınan karar gereğince, her gün iki gazete dönüşümlü olarak yayınlanacak. Bu şekilde bir gazete haftada iki ve üç gün çıkıp, diğer günler haber, makale ve röportajlarını “internet gazetesi” aracılığıyla okurlarına ulaştıracak.
GÖRÜŞ BİRLİĞİ SAĞLANDI
Basın İlan Kurumu’nun aldığı karar doğrultusunda; KOCAELİ, Özgür Kocaeli, Demokrat Kocaeli, Çağdaş, Bizim Yaka ve Mavi Kocaeli gazetelerinin yöneticileri, önceki gün Kocaeli Medyaevi’nde bir araya gelerek “görüş birliği protokolü” imzaladılar.
Daha sonra gazetelerin 10 Nisan’a kadar çıkacağı tarihler kura ile belirlendi. Alınan karar ve gazetelerin çıkacağı tarihler Basın İlan Kurumu’na bildirildi.
Yerel gazetelerin “dönüşümlü olarak yayınlanması”, sadece Kocaeli’de değil tüm Türkiye’de uygulanıyor.
Gazetelerin “normal yayın düzenine” geçiş tarihi, koronavirüsle mücadeledeki gelişmeler doğrultusunda, yine Basın İlan Kurumu tarafından kararlaştırılacak.
KOCAELİ’de hangi gazete, hangi tarihlerde yayınlanacak?
27 Mart: Özgür Kocaeli, Çağdaş Kocaeli
28 Mart: Özgür Kocaeli, Çağdaş Kocaeli
29 Mart: Özgür Kocaeli, Çağdaş Kocaeli
30 Mart: KOCAELİ Gazetesi, Demokrat Kocaeli
31 Mart: KOCAELİ Gazetesi, Demokrat Kocaeli
1 Nisan: Bizim Yaka, Mavi Kocaeli
2 Nisan: Bizim Yaka, Mavi Kocaeli
3 Nisan: Özgür Kocaeli, Çağdaş Kocaeli
4 Nisan: Özgür Kocaeli, Çağdaş Kocaeli
5 Nisan: KOCAELİ Gazetesi, Demokrat Kocaeli
6 Nisan: KOCAELİ Gazetesi, Demokrat Kocaeli
7 Nisan: KOCAELİ Gazetesi, Demokrat Kocaeli
8 Nisan: Bizim Yaka, Mavi Kocaeli
9 Nisan: Bizim Yaka, Mavi Kocaeli
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz