Kocaeli Sağlık İl Müdürlüğü'nde uyarı!

Tüm dünyada olduğu gibi COVİD - 19 hastalığının ülkemizde de görülmesiyle beraber, kamu ve özel sektörde çalışan bazı kişilerin, İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Kamu ve Özel Hastaneler ile aile hekimliklerine, hasta olmadıkları halde başvurarak usulsüz rapor talebinde bulundukları ve hekimlerimize baskı, tehdit, sözlü ve fiziksel şiddet benzeri yanlış tutum ve davranışlarda bulunduğu yönünde duyumlar alınmaktadır.

YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR

Konu ile İlgili, ilimizdeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında buna benzer yasal olmayan talepler gerçekleştirilmeyecektir. Böylesine hassas bir dönemde özveri ve fedakârlıkla görev yapan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımıza karşı baskı ve şiddet uygulayan kişiler olması halinde haklarında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.