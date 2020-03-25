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Uzaktan eğitim uzatıldı..

Korona virüs kapsamında, alınan uzaktan eğitim kararı uzatıldı
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Eğitimde elbette kayıplar olacaktır. Elbette eksikler olacaktır. Çocuklarımızın her türlü ihtiyacı için tüm senaryolara hazırız. Bu yolculuğu koşuyu yürüteceğiz inşallah. 

30 NİSAN'A KADAR UZATILDI

Bilim Kurulu'nun önerisiyle önümüzdeki süreci bir süre daha uzatıyoruz. 30 Nisan tarihi ortak kararla ortaya konuldu. Bizim hazırlığımız olduğu için çalışmalarımızı daha geliştirerek ihtiyaçları karşılayacağız. Zaman zaman kamuoyunu da bilgilendireceğiz. Öncelikle çocuklarımızın sağlığı bakımından anne babalarımızın dikkatli olduğunun farkındayım.

HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRLIKLIYIZ

Bakan Selçuk: LGS'ye ilişkin her türlü senaryoya hazırlıklıyız. Sınavların ertelenmesi veya ertelenmemesi bilimsel kararlara bağlı. Tüm hazırlıklarımız tamam.

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