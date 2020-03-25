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Sağlık Bakanı uyardı!

Korona virüs önlemleri kapsamında Sağlık Bakanı açıklamada bulunuyor
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Gençler sizinle abi olarak konuşmak istiyorum. Öldürücü bir virüsün taşıyıcısı oluyorsunuz. Hastalığa hatta büyük acılara aracılık etmeyin.

YAŞLI, GENÇ AYIRT ETMİYOR

Biraz kendi dünyanıza çekilin. Dışarıda yapılamayacak aktiviteleri yapın. Bugünler kendinize yatırım olsun. Yaşı bana ve benden büyüklere de birkaç şey söyleyeceğim. Virüs genç, yaşlı orta yaşlı ayırmıyor. Dikkatli olmalısınız. Sosyal hayatınızı asgari düzeye indirmelisiniz. Testte negatif çıkan 4 gün sonra da pozitif çıkabilir. 

TABURCU OLAN HASTALARIMIZ VAR

Özellikle erken dönemde ilk vakalarımızdan olan iki hastamızın bilgisini vermek istiyorum. 65 yaşında bir erkek hastamız taburcu oldu. Diğeri 60 yaşında başka bir erkek hastamız taburcu oldular. 7 gün sonra taburcu oldu.

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