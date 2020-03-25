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İzmit Belediyesi salgına karşı sağlık üretiyor

Koronavirüse karşı tam bir seferberlik halinde temizlik çalışmalarını yürüten İzmit Belediyesi, virüse karşı korunma kapsamında ekipman ve malzeme üretimi de yapıyor. Kendi dikimevinde sağlık çalışanları için steril maske, önlük ve bone üreten İzmit Belediyesi, şimdi de siper maske üretimine başladı
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Tüm dünyada hızla yayılan ve büyük bir salgına dönüşen Covid-19 koronavirüsle büyük bir kararlılıkla mücadelesini sürdüren İzmit Belediyesi, temizlik çalışmalarının yanında ürettiği ekipman ve malzemelerle, sağlık çalışanlarına büyük destek veriyor. Piyasada bulmakta zorluk çekilen steril maske, bone ve önlük üretimini başlatarak sağlık çalışanlarına ekipman desteği veren İzmit Belediyesi, şimdi de yüzü korumak için kullanılan sipar maske üretimini başlattı.

KENDİ ATÖLYESİNDE ÜRETİYOR

Üreten kent İzmit’in üreten belediyesi İzmit Belediyesi, koronavirüsle mücadelede de tüm üretim kaynaklarını seferber etti. Maske, bone ve önlük üretimiyle sağlık personeline büyük destek veren İzmit Belediyesi, şimdi de PLA olarak adlandırılan, mısır nişastasından üretilen sağlıklı ve güvenli bir malzemeden elde edilen siper maske üretimini başlattı. Kendi atölyelerinde salgına karşı sağlık üreten İzmit Belediyesi, siper maskeleri de öncelikle sağlık çalışanlarına tahsis ediyor.

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Yorumlar

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Hüseyin Yılmaz Emek.öğ - Sayın başkanım çalışmalarınızı anlatacak sözcük bulamıyorum,taktirlerimi sunuyorum.Allah yar ve yardımcınız olsun.

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