Başiskele’de Koronavirüs’e karşı kriz merkezi kuruldu

İçişleri Bakanlığı’nın Koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararla 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının yasaklanması üzerine bu kişilerin mağdur olmaması için Başiskele Belediyesi, “Sosyal Belediyecilik” anlayışıyla Kriz Masası kurdu.

Koronavirüs salgını karşısında toplum sağlığı için alınan önlemleri merkezden daha iyi yönetebilmek için belediye bünyesinde oluşturulan ‘Kriz Merkezi’ 7 gün boyunca saat 09:00-20:00 arası yardıma muhtaç 65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlıkları bulunan hastalara salgın tehdidi ortadan kalkana kadar yerinde hizmet edecek.

TÜM HİZMETLERİNDE YANLARINDAYIZ

Başiskele Belediyesi Kriz Merkezi’nin 444 41 10 numaralı telefondan ve 0533 200 41 99 WhatsApp Hattı’ndan iletişime geçen yardıma muhtaç yaşlı vatandaşlar, istek ve taleplerini iletmeye başladı. Vatandaşlardan gelen istek ve talepleri konularına göre tasnif ederek kişilerin iletişim bilgileri ve adreslerini alan Kriz Merkezi ekipleri, sahadaki ekipleri adreslere yönlendirerek ihtiyaç sahibi Başiskeleli vatandaşların taleplerini yerine getiriyor. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahibi, kimsesiz Başiskeleliler’in market, eczane gibi ihtiyaçları saha ekipleri tarafından ücretleri belediye tarafından karşılanarak evlerine kadar bırakılıyor. Diğer 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları da talep ettiği ihtiyaçların ücreti alınarak alışveriş fişi karşılında evine kadar getiriliyor. Ayrıca Başiskele Belediyesi Sağlık İşleri Birimi’ne bağlı ekipler de evde sağlık hizmetine bu zorlu süreçte devam ediyor. Başiskele’de 65 yaş ve üstü vatandaşların hastane işlemleri Başiskele Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu’na ve emniyet güçlerine iletilerek hasta vatandaşların evlerinden alınıp hastaneye ulaştırılmaları ve sonra tekrar eve getirilmeleri sağlanıyor.

BAŞKAN ÖZLÜ: 65 YAŞ VE ÜSTÜ BÜYÜKLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını nedeniyle belediyede acil durum ilan ettiklerini ifade ederek, “Özellikle virüsün yaşlı vatandaşlarımıza etkisi nedeniyle, ulu çınarlarımızın sağlığını korumak için kendilerine yerinde hizmet etmek için belediyemiz bünyesinde kriz merkezi kurduk. Başiskele Kaymakamlığımız ve emniyet güçlerimiz ile koordineli olarak çalışarak yardıma muhtaç, kimsesiz 65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın market ve eczane ihtiyaçlarını belediye olarak karşılıyor, saha ekiplerimiz evlerine kadar ulaştırıyor.” dedi.

BAŞKAN ÖZLÜ’DEN EVDE KAL ÇAĞRISI

Yerel yönetimler olarak 7 gün 24 saat, virüs salgınına karşı tüm önlemleri alarak çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Özlü, “Bizler bütün gayretleri sizler için sarf ediyoruz. Sizden beklentimiz, bu sıkıntılı günlerde evinizde kalmanız. Zaruri haller dışında evden çıkmayın. Gencim, güçlüyüm, bana bir şey olmaz demeyin. Evinizdeki sevdiklerinizi düşünün. Sağlık çalışanlarımıza, devletimize en büyük desteğimiz evde kalmakla yapabilirsiniz. Evden çıkmanız gereken durumlarda uzmanların önerilerine harfi harfine uymalıyız. El birliği ile hep birlikte bu durumun üstesinden geleceğimize inancım tamdır. Başiskeleleli hemşerilerim, unutmayalım ki evde hayat var." ifadelerini kullandı.