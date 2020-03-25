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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı

Erdoğan, "Türkiye koronavirüs ile mücedele en erken tedbir alan ülkedir. Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır" dedi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un düzenlediği basın toplantısı sonrası ulusa seslendi. 

ÜLKEMİZDE İLK VAKA 10 MART'TA TESPİT EDİLMİŞTİR

Hastalık neredeyse tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Türkiye hastalığın çıktığı günden beri tedbirleri alan bir ülkedir. Ülkemizde tedbirler 20 Ocak'tan itibaren alınmıştır. Hastalığın ilk çıkış yeri olan Çin'den başlayarak hastalığın yayıldığı diğer ülkelerde uçuşlar durdurulmuş, kara sınırlarımız kapatılmıştır. Ülkemizde ilk hastamız 10 Mart'ta tespit edilmiştir. Bunu izleyen günlerde, okulların tatil edilmesi, etkinliklerin ertelenmesi gibi birçok faaliyeti hayata geçirdik. İlk can kaybımızı 18 Mart'ta verdik. Yaklaşık 100 milyar liralık ekonomik destek paketini paylaştık. Ayrıca en düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkardık.

53 BİN VATANDAŞIMIZI EVLERİNDE İZLEMEYE ALDIK

Hem hastalıkla mücadele hem de bunun ekonomik kısmındaki süreçlerini peyder pey ilan ettik. Önümüzdeki süreçte de adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Ülkemizde 53 bin vatandaşımızı evlerinde izlemeye aldık. Bunlardan 709 kişi tamamen taburcu olurken 460 kişiden ileri tetkit yapıldı. Tedavi hastalarımızın altındaki 44 kişiyi maalesef kaybettik.

Bugün 22:04 TSİ - Gündem

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