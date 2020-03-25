MSB'den gelen açıklamaya göre ; Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, 25 Mart 2020 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı neticesinde, 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır denildi.
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2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinden yapılan taciz ateşinde 2 askerin şehit, 2 askerin yaralandığını açıkladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz