Bakan Koca: 2.433 vaka , 59 ölü

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Koca şu ifadeleri kullandı;

SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar.

CAN KAYBI 59'A ULAŞTI

Bakan Koca’nın yaptığı son açıklamanın ardından Türkiye’deki vaka sayısı 2.433'e, ölü sayısı ise 59'a ulaşmış oldu.