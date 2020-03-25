Bakan Koca: 2.433 vaka , 59 ölü

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Koca şu ifadeleri kullandı;
SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar.
CAN KAYBI 59'A ULAŞTI
Bakan Koca’nın yaptığı son açıklamanın ardından Türkiye’deki vaka sayısı 2.433'e, ölü sayısı ise 59'a ulaşmış oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz