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Korona virüse 21 yaşında yenildi

Korona virüs vakalarının her geçen gün tırmandığı ve bugün itibariyle 8 bin 700'ü aştığı İngiltere'de, salgın 21 yaşındaki bir genç kızın ölümüne yol açtı