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Korona virüse 21 yaşında yenildi

Korona virüs vakalarının her geçen gün tırmandığı ve bugün itibariyle 8 bin 700'ü aştığı İngiltere'de, salgın 21 yaşındaki bir genç kızın ölümüne yol açtı

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Buckinghamshire'da yaşayan 21 yaşındaki Chloe Middleton'un ailesi, genç kızın daha önce hiçbir rahatsızlığı olmadığını söylüyor.Chloe Middleton'u İngiltere'de ölen en genç Korona virüs hastası olarak kayıtlara geçti.

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