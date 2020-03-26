TMO'dan çeltik ve pirinç stoğu açıklaması

TMO, piyasa düzenleme görevi gereği piyasalara zamanında müdahale ederek istikrarı sağlamak üzere stoklarında yeterli miktarda çeltik ve pirinç bulundurmaktadır.

SATIŞLAR DEVAM EDECEK

TMO, 2019/20 döneminde yurtiçinden gerçekleştirdiği çeltik alımlarına ilave olarak stoklarını takviye etmek amacıyla çeltik ve pirinç ithalat bağlantıları da gerçekleştirmiştir.Piyasalarda sektörün hammadde tedarikinde sürekliliği sağlamak, arz sıkıntısına ve fiyat artışlarına meydan vermeden piyasa istikrarını korumak amacıyla gıda perakendecilerine yönelik 2020 Ocak ayında başlanılan pirinç satışlarına önümüzdeki aylarda da devam edilecek, ayrıca Nisan ayından itibaren çeltik satışına da başlanacaktır.

İLAVE TEDBİRLER ALINACAKTIR

Ayrıca TMO stoklarında yer alan pirinçler toptan satışların yanı sıra halkımızın uygun fiyatla pirinç tüketebilmesini teminen ülke genelinde yayılmış yaklaşık 150 TMO satış noktasında perakende olarak da satılmaktadır. TMO işyerlerine ulaşım imkanı olmayan tüketicilerimiz ise https://www.epttavm.com online satış sistemi üzerinden ürünlerimizi temin edebilmektedir.Piyasa gelişmeleri yakından takip edilmekte ve politikalar geliştirmekte olup gerektiğinde piyasa istikrarının sağlanması ve yurtiçi arzın artırılmasına yönelik ilave tedbirler alınabilecektir.