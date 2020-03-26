Kore Gazisi’nin yardımına polis yetişti

Korona virüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge ile çalışmalarını aralıksız sürdüren Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Evde kal" çağrısına uymayan yaşlı vatandaşlarla kurdukları iletişim ile kısa sürede evlerini dönmelerini sağlıyor. Market gibi ihtiyaçları olsun dur durak bilmeden vatandaşın yardımına koşuyor. Bugün polis ekiplerinden gönülleri fetheden davranış geldi.
ECZANEDEN TEMİN ETTİLER
Dilovası'nda yaşayan 88 yaşındaki Kore Gazisi Musa Karabulak, isimli vatandaş, kronik kalp rahatsızlığı nedeniyle almış olduğu ilaçlarının bittiğini ve bu ilaçları eczaneden temin etmesi gerektiğini beyanla 155’i arayarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yardım talep etti. Bunun üzerine Polis ekipleri hemen harekete geçerek Kore Gazisi Musa amcanın periyodik olarak kullanmış olduğu ilaçları eczaneden temin edilmesinin ardından ikametine götürülerek kendisine teslim edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz