Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Bugün 10:37 TSİ- Gündem G: Bugün 14:32 TSİ

Pirelli üretime ara veriyor

Kocaeli'de bulunan Pirelli lastik fabrikası 1-12 Nisan tarihleri arasında üretime ara verme kararı aldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Pirelli’den yapılan açıklamada. ‘Pirelli Türkiye olarak, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs pandemisi ile ilgili gelişmeleri Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere yetkili kuruluşların kamuoyuyla paylaştığı açıklamalara paralel olarak çok yakından takip etmeye devam ediyoruz.

ÜRETİME ARA VERİLDİ

Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde, 1-12 Nisan tarihleri arasında İzmit’teki üretim operasyonlarımıza ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Diğer yandan Pirelli’nin motor sporları programında global çapta kritik role sahip bulunan İzmit'teki üretim tesisimiz ve tüm iş birimlerimizde iş sağlığı, güvenliği ve çevre departmanımızın rehberliğinde gerekli önlem ve aksiyonları almış bulunmaktayız.

GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI

Bu önlemlere paralel olarak, Pirelli Türkiye Genel Merkez ve fabrikada üretim operasyonları dışındaki çalışanlarımızın uzaktan çalışması için gerekli hazırlık ve testler tamamlanarak, 18 Mart itibarıyla uzaktan çalışma sistemine geçildi. Ayrıca, Pirelli Türkiye ve ülke genelindeki yetkili satıcılarımızla irtibat kurularak; müşterilerimizin taleplerini karşılayacak ürün stoklarımız yeterli şekilde güncellendi. Tedarik zincirimizin planlamaları için de süreci yakından izleyen özel ekipler kuruldu ve gerekli önlemler alındı. Ülkemizin bu zorlu süreci tüm tedbirleri alarak en iyi şekilde atlatacağına yürekten inanıyor, sağlıklı günler diliyoruz'' denildi.

Bugün 10:37 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Zabıta, korona virüs denetimlerini devam ediyor mask
Zabıta, korona virüs denetimlerini devam ediyor
Vefa Destek Ekibinden yaşlılara 24 Saat Hizmet mask
Vefa Destek Ekibinden yaşlılara 24 Saat Hizmet
Esnaf, tüccar ve firmalara 70 milyon TL mask
Esnaf, tüccar ve firmalara 70 milyon TL
TMO'dan çeltik ve pirinç stoğu açıklaması mask
TMO'dan çeltik ve pirinç stoğu açıklaması
Korkutan deprem mask
Korkutan deprem
2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı mask
2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İllere göre karantina sayıları... mask
İllere göre karantina sayıları...
Çin 2 milyon virüs kiti gönderdi! Ücretini Atatürk ödedi dediler mask
Çin 2 milyon virüs kiti gönderdi! Ücretini Atatürk ödedi dediler
'Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir' mask
'Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir'
Fırınlarda ekmek satışı aynı şekilde devam edecek mask
Fırınlarda ekmek satışı aynı şekilde devam edecek
"Cumhurbaşkanı dindar birisi, dini hastalığın önüne koydu" mask
"Cumhurbaşkanı dindar birisi, dini hastalığın önüne koydu"
Kandıra'da feci cinayet! Site yöneticisini öldürdü mask
Kandıra'da feci cinayet! Site yöneticisini öldürdü

GALERİ

Emniyetten 3 ayrı adrese operasyon! mask
Emniyetten 3 ayrı adrese operasyon!
Sağlık çalışanları için evlerinde maske dikiyorlar mask
Sağlık çalışanları için evlerinde maske dikiyorlar
Yaşlı adama yapmadıklarını bırakmadılar! mask
Yaşlı adama yapmadıklarını bırakmadılar!
Sosyal medyada yayınlanan video tepki çekti! mask
Sosyal medyada yayınlanan video tepki çekti!
Kocaeli'de 3 saatte sonuç veren virüs kiti üretildi mask
Kocaeli'de 3 saatte sonuç veren virüs kiti üretildi
Emekli maaşını çekmeye gelen vatandaşlara polisten uyarı anonsu mask
Emekli maaşını çekmeye gelen vatandaşlara polisten uyarı anonsu
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL