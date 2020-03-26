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Vefa Destek Ekibinden yaşlılara 24 Saat Hizmet

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, belediye bünyesinde yaşlılara hizmet etmek için vefa destek ekibi kurdu

İhlas Haber Ajansı
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Vefa Destek Koordinasyon Merkezi’nden sevk ve idare edilen 60 kişilik ekip, ilçe genelindeki yaşlıların maaş, alışveriş, ilaç gibi taleplerini yerine getiriyor. Koordinasyon merkezine görev yapan 20 kişi talepleri alıyor. Mahalle mahalle görev bölümü yapılan ekipler vatandaşların isteklerini evine teslim ediyor. Üç günde 120 kişiye hizmet veren vefa destek ekibi 24 saat, üç vardiyalı çalışıyor.

TEŞEKKÜR ETTİ

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 65 yaş ve üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olanlara hizmet veren Vefa Destek Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Birimi gezen Başkan Çiftçi, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Vefa destek ekibinden hizmet alan vatandaşları arayan ve vatandaşlardan gelen telefonlara cevap veren Başkan Çiftçi, hal ve hatırlarını sorduğu vatandaşlarla telefonda bir süre görüştü. Vatandaşlar, memnuniyetlerini ifade ettiği Çiftçi’ye hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.

İHTİYACIMIZ VAR

Vatandaşlarla telefonda sohbet eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Çayırova’nın çınarları ve hafızaları olan sizlerin her daim yanınızda ve hizmetinizdeyiz. Büyüklerimiz, değerlerimizi ve kültürümüzü yarınlara taşıyan, geçmişimizle geleceğimizi birbirine bağlayan en değerli köprülerimizdir. Büyüklerimizin sağlığı bizim için çok önemli. Sizler bizim en kıymetli hazinelerimizsiniz, tecrübe ve deneyimlerinize daha çok ihtiyacımız var. Biz sizlerin her daim yanınızdayız ve hizmetinizdeyiz. İnşallah süreci birlikte ve en kısa sürede atlatacağız. Sizlerden istirhamım eviniz de kalmanız” ifadelerini kullandı.

Bugün 11:08 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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