Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Bugün 11:12 TSİ- Gündem G: Bugün 11:17 TSİ

Zabıta, korona virüs denetimlerini devam ediyor

Kocaeli genelinde vatandaşların huzuru, sağlığı ve kamu düzeni için görevlerini sıkı bir şekilde sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, korona virüs salgınına karşı verilen mücadelede de çalışmalarına devam ediyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge kapsamında, Büyükşehir Zabıta ekipleri, kendi sorumluluk sahası içerisindeki petrol istasyonlarının marketlerinde denetimler gerçekleştirdi.
Yapılan denetimler kapsamında petrol istasyonu marketlerinin genelge çerçevesinde en fazla müşteri sayısına, market içerisinde müşteri sayısının fazlalaşmaması için giriş çıkışların kontrolü, market içerisinde bulunan müşterilerin birbirlerine en az bir metrede mesafe de olması ve diğer kuralların market personeli tarafından müşterilere hatırlatılması belirtildi.

HİJYEN VE ETİKET DENETİMİ DE YAPILDI

Ayrıca petrol istasyonu marketlerinin giriş kısımlarına içeriye en fazla kaç tane müşterinin girebileceği ve genelge kapsamındaki diğer uyarıları gösteren afişlerin kontrolü de yapıldı. Ayrıca Büyükşehir Zabıta ekipleri, marketlerde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı ve ürünlerin fiyatı ile ilgili etiket denetimleri gerçekleştirdi.

GEÇİCİ OLARAK KAPATILAN İŞYERLERİ KONTROL EDİLDİ

Korona virüs ile mücadelede şehir genelindeki çalışmalarına 7 gün 24 saat devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların sağlığı için görevlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında geçici olarak kapatılan işyerlerinin uygulamada faaliyetlerinin sonlandırıldığını kontrol etmek için denetimler gerçekleştirdi.

12 İLÇEDE KONTROLLER GERÇEKLEŞİYOR

Büyükşehir Zabıta ekipleri 12 ilçede kendi sorumluk sahası içerisindeki lokanta, restoran, kuaför, eğlence mekanları ve İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye muhatap olarak geçici olacak şekilde kapatılan diğer işyerlerinde kontroller gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde işyerlerinin faaliyetlerine ara verilip verilmediği kontrol edildi. Büyükşehir Zabıta ekipleri geçici olarak kapsatılan bu işyerlerinin kontrollerini, koronavirüs ile mücadele kapsamındaki süreç boyunca sürdürecek.

Bugün 11:12 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Zabıta, korona virüs denetimlerini devam ediyor mask
Zabıta, korona virüs denetimlerini devam ediyor
Vefa Destek Ekibinden yaşlılara 24 Saat Hizmet mask
Vefa Destek Ekibinden yaşlılara 24 Saat Hizmet
Pirelli üretime ara veriyor mask
Pirelli üretime ara veriyor
TMO'dan çeltik ve pirinç stoğu açıklaması mask
TMO'dan çeltik ve pirinç stoğu açıklaması
Korkutan deprem mask
Korkutan deprem
2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı mask
2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İllere göre karantina sayıları... mask
İllere göre karantina sayıları...
Çin 2 milyon virüs kiti gönderdi! Ücretini Atatürk ödedi dediler mask
Çin 2 milyon virüs kiti gönderdi! Ücretini Atatürk ödedi dediler
'Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir' mask
'Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir'
Fırınlarda ekmek satışı aynı şekilde devam edecek mask
Fırınlarda ekmek satışı aynı şekilde devam edecek
"Cumhurbaşkanı dindar birisi, dini hastalığın önüne koydu" mask
"Cumhurbaşkanı dindar birisi, dini hastalığın önüne koydu"
Kandıra'da feci cinayet! Site yöneticisini öldürdü mask
Kandıra'da feci cinayet! Site yöneticisini öldürdü

GALERİ

Emniyetten 3 ayrı adrese operasyon! mask
Emniyetten 3 ayrı adrese operasyon!
Sağlık çalışanları için evlerinde maske dikiyorlar mask
Sağlık çalışanları için evlerinde maske dikiyorlar
Yaşlı adama yapmadıklarını bırakmadılar! mask
Yaşlı adama yapmadıklarını bırakmadılar!
Sosyal medyada yayınlanan video tepki çekti! mask
Sosyal medyada yayınlanan video tepki çekti!
Kocaeli'de 3 saatte sonuç veren virüs kiti üretildi mask
Kocaeli'de 3 saatte sonuç veren virüs kiti üretildi
Emekli maaşını çekmeye gelen vatandaşlara polisten uyarı anonsu mask
Emekli maaşını çekmeye gelen vatandaşlara polisten uyarı anonsu
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL