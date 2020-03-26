Başiskele’de pazar yerleri dezenfekte ediliyor

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de tehdit eden koronavirüsle mücadele kapsamında her türlü tedbiri alarak uygulamaya koyan Başiskele Belediyesi, ilçede dezenfekte edilmedik yer bırakmıyor.Korona virüs ile mücadele kapsamında tedbirlerini sıklaştıran Başiskele Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleriyle ilçenin her mahallesinde tayzikli ve deterjanlı suyla yıkama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor.
DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Vatandaşların yoğun olarak kullandığı sokaklar ve caddeler, kamu kurum ve kuruluşları, ATM’ler, postaneler, sağlık ocakları, camiler ve cami avluları, okullar yanında pazar yerlerini de dezenfekte ediyor. Son olarak Yeniköy Hanlı Pazar’da temizlik çalışması yapan belediye ekipleri, hijyenik solüsyonla pazar yerlerinin temizliğini yaptı. Pazar yerleri her pazar kurulmadan önce ve sonra belediye ekiplerince dezenfekte edilmeye devam edilecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz