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Korona virüs sanatı da etkiledi

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovit-19) sanat dünyasını da etkiledi. Balıkesir’in Edremit ilçesinde genç fotoğraf sanatçısı Fulya Tezer gaz maskesi, eldiven ile çektiği portre fotoğraflar ile dikkatleri çekti

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Fotoğrafçılık mezunu fotoğraf sanatçısı Tezer, “Fotoğrafçıların topluma karşı görevi, olayları kendi dilimizle yani görsellikle ve fotoğrafın içindeki ögelerle farkındalık oluşturarak anlatmaktır. Biz bu önlemleri fotoğrafla da anlatalım eğer anlatmazsak yakında çekeceğimiz fotoğraflar böyle maskeli, eldivenli ve üzgün yüzlü çiftlerle olacak" dedi.

FARKINDALIK SAĞLAMAK İSTEDİK

Portre çalışmalarında üzgün yüzler, gaz maskesi ve eldiven ile korona virüsün yansımalarını anlatmaya çalışan Fulya Tezer, “Aslında fotoğraf hayatın her alanında ve koşulunda var. Fotoğrafa hiçbir durum engel olamaz. Aksine toplumsal olaylar fotoğrafı daha çok yaşatır, güç verir. Korona virüs ile evlerden çıkamasak da her türlü önlemi alarak yarım saatliğine dışarı çıkarak bu farkındalığı sağlayıp geleceğe bu günleri bırakmak istedik” dedi.

Bugün 11:24 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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