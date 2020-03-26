Sertif Gökçe’den Melih Gökçek’e “Artık boşver belediyeyi”

CHP Derince Belediye Başkanı Adayı Sertif Gökçe ise yapılan paylaşımla ilgili, “Artık boşver belediyeyi. Yeni başkanımız düşünsün. Siz risk grubundasınız” dedi.Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından “Coronavirüs olayı Melih Gökçek döneminde olsaydı, ben belediye olarak coronavirüs mücadelesinde ne yapardım?” şeklinde 24 saat şehrin ilaçlanması, suda yüzde 50 indirim, otobüs sayılarının arttırılması gibi önerilerin olduğu 15 maddelik liste paylaştı.

“ARTIK BOŞVER BELEDİYEYİ”

Vatandaşların çoğu zaten bu hizmetlerin mevcut Belediye Başkanı Mahsur Yavaş tarafından yapıldığını belirtirken, Kocaeli Barosu eski Başkanı ve yerel seçimlerde CHP Derince Belediye Başkanı Adayı Sertif Gökçe “Artık boşver belediyeyi. Yeni başkanımız düşünsün. Siz risk grubundasınız. Bence sağlığınızı korumanız bu dönemde sizin için daha önemli” ifadelerinde bulundu.