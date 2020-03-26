İzmit Zabıtasından pazar yerlerinde koronavirüs uyarısı 

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamındaki denetim ve kontrollerini titizlikle sürdürüyor. Denetim ve kontrollerine devam eden zabıta ekipleri; kapalı ve semt pazarlarında faaliyet gösteren esnafa ve pazar alışverişini yapan vatandaşa uyulması gereken hijyen ve temizlik kuralları ile ilgili bilgiler verdi.

ÖNEMLİ UYARILAR

Eldiven giyilip, maske takılması hususunda pazar esnafını ve vatandaşı uyaran zabıta ekipleri; ürünlerin el ile seçilmemesi ve seçtirilmemesi, alışveriş süresinin çok uzun tutulmaması ile en az 1 metrelik sosyal mesafe kuralına uyularak alışveriş yapılmasını hatırlattı. Özellikle para ile temas eden vatandaşın meyve ve sebzelere kesinlikle temas etmemesi hususunda uyarılarda bulunuldu.