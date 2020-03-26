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Şen: Çalışanlarımızın yarısından fazlasını evine gönderdik

Sanayi Mahallesi Muhtarı İsmail Moğultay’ın mahallenin belediye tarafından temizlenmediği iddiasına CHP İzmit Belediyesi Meclis Üyesi ve Muhtarlar Masası Koordinatörü Süleyman Şen, “Sanayi Mahallesi Muhtarı İsmail Moğultay, bütün bu çalışmaları yok saymış ve kendi mahallesine yapılan hizmetleri siyaset yapma uğruna görmezden gelmiştir” dedi

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Sanayi Mahallesi Muhtarı İsmail Moğultay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda İzmit Belediyesi tarafından dezenfekte kapsamında çöp konteynerleri ve mahallenin yıkanmasını talep etse de bu talebin karşılık görmediğini belirtmiş; “İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne başvurumuzu yaptık. 1 hafta 10 güne kadar sıra bize gelecekmiş. İlk sıralarda gözde mahalleler ve muhtarlar var. Ama no problem” ifadelerinde bulunmuştu. Yardımcı olacak belediyeyi mahallede hizmete davet eden Moğultay’a CHP İzmit Belediyesi Meclis Üyesi ve Muhtarlar Masası Koordinatörü Süleyman Şen cevap verdi. Şen yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu:

“YARISINDAN FAZLASINI EVLERİNE GÖNDERDİK”

“Koronavirüs denilen bu bela tüm hayatımızı temelinden etkiledi. Biz de İzmit’te herkes gibi üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyor, halkımıza eşit hizmet götürebilmek için bizler de elimizden geleni yapıyoruz.  Göreve geldiğimizden beri hiçbir muhtarı partisine göre ayırmıyoruz, siyaset yapmıyoruz. Kim ne hizmet istediyse götürüyoruz. Üstelik bunu içinde bulunduğumuz virüs salgını durumunda aksatmadan yapıyoruz. Çalışanlarımızın yarısından fazlasını, alınan sağlık tedbirleri kapsamında kimse bu hastalığı daha fazla yaymasın diyerek evlerine gönderdik. Bunun yanı sıra kronik hasta olanları da izne çıkardık. Elimizdeki asgari personel de canla başla, sabahın ilk ezanıyla başlayıp, gece dörtlere kadar çalışıyor.

“HAYRETLE TAKİP ETTİM”

Tüm bunlar olup biterken, İzmit için daha fazla ne yapabilirizi düşünürken Sanayi Mahallesi muhtarı İsmail Moğultay da İzmit Belediyesi’nin kendi mahallesine hizmet götürmediğine dair sosyal medya paylaşımlarını hayretle takip ettim.  Bu konu hakkında öncelikle şunu söylemek isterim ki; Kentimizin pek çok mahallesinden bizlere dezenfekte talepleri iletiliyor ve kimsenin siyasi görüşüne bakmadan elimizde asgari personel bulunmasına rağmen hepsine çok şükür yetişiyoruz.

“SİYASET UĞRUNA GÖRMEZDEN GELDİ”

Sanayi Mahallesi’ne de en son geçtiğimiz günlerde koronavirüs sebebiyle ek temizlik önlemleri alınmış, parklar ve sokakları yıkanmış, çöpleri de her gün alınmaktadır. Hatta bu temizlik işlerini bizleri karaladığı sosyal medya hesabından kendisi paylaşmıştır. Bütün bunlara rağmen, Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ve Park Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarımızın üstün gayretleriyle pek çok dezenfekte işi yapılırken, Sanayi Mahallesi Muhtarı İsmail Moğultay, bütün bu çalışmaları yok saymış ve kendi mahallesine yapılan hizmetleri siyaset yapma uğruna görmezden gelmiştir. Canla başla çalışanların emeğine haksızlık yapılıyor. Ve işçinin ekmeğiyle oynarcasına siyaset yapılıyor.

“GÖZ YUMMAYIZ”

Bizler İzmit’i korona belasından korumaya çalışırken, birilerinin kalkıp tüm bu yapılanları, verilen emekleri hiçe sayacaksa, biz de kendisinden siyaseti bırakıp ülke gerçeklerine dönmesini öneririz. İnsan emeği en kutsal erdemdir, bizler de bu emeğin siyasete meze yapılmasına asla göz yummayız. Bunu da herkes böyle bilsin.

Bugün 12:49 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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