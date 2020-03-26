Kan vermek isteyenler eşi Recep Demir'e 0532 567 83 48 nolu telefondan ulasabilirler
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Acil kan aranıyor
Derince Eğitim ve Arastirma Hastanesinde yatmakta olan Ayse Demir adli hastaya A Rh pozitif kana ihtiyaç vardır
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz