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Sağlık çalışanlarına 6 ilçede öğretmenevi tahsis edildi

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, sağlık çalışanlarına konaklama ve dinlenme imkanı sağlamak üzere 6 ilçede bulunan öğretmenevlerinin tahsis edildiğini açıkladı
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Dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan Coronavirüs nedeniyle tehlike altında uzun saatlerde çalışan sağlık çalışanlarının dinlenmesi ve konaklaması için Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy Gebze, Gölcük, İzmit, Kandıra, Karamürsel ve Körfez Öğretmenevleri’nin tahsis edildiğini duyurdu.

ÇALIŞANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Aksoy duyuruyu şu sözlerle yayınladı; “ Büyük bir özveri görev yapan sağlık çalışanlarımıza konaklama ve dinlenme imkanı sağlamak üzere Kocaeli'deki Gebze, Gölcük, İzmit, Kandıra Karamürsel, Körfez Öğretmenevleri tahsis edilmiştir. Halkın sağlığı için kendi sağlıklarını ikinci plana atan sağlık çalışanlarına teşekkürler.”

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