Sağlık çalışanlarına 6 ilçede öğretmenevi tahsis edildi

Dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan Coronavirüs nedeniyle tehlike altında uzun saatlerde çalışan sağlık çalışanlarının dinlenmesi ve konaklaması için Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy Gebze, Gölcük, İzmit, Kandıra, Karamürsel ve Körfez Öğretmenevleri’nin tahsis edildiğini duyurdu.
ÇALIŞANLARA TEŞEKKÜR ETTİ
Aksoy duyuruyu şu sözlerle yayınladı; “ Büyük bir özveri görev yapan sağlık çalışanlarımıza konaklama ve dinlenme imkanı sağlamak üzere Kocaeli'deki Gebze, Gölcük, İzmit, Kandıra Karamürsel, Körfez Öğretmenevleri tahsis edilmiştir. Halkın sağlığı için kendi sağlıklarını ikinci plana atan sağlık çalışanlarına teşekkürler.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz