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Uluslararası Fuar Merkezi Sağlık Bakanlığı’na tahsis edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Fuar Merkezi’nin bir bölümünün Sağlık Bakanlığı’na tahsis edildiğini duyurdu

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Binlerce kişinin ölümüne neden olan Coronavirüs ile ilgili tedbirler ve çalışmalar kapsamında hem kurumlar hem de birçok şirket bu sürece destek olurken,  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nin bir holünün lojistik alanda kullanılması için Sağlık Bakanlığı’na tahsis edildiğini duyurdu.

Bugün 13:28 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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