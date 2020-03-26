Uluslararası Fuar Merkezi Sağlık Bakanlığı’na tahsis edildi

Binlerce kişinin ölümüne neden olan Coronavirüs ile ilgili tedbirler ve çalışmalar kapsamında hem kurumlar hem de birçok şirket bu sürece destek olurken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nin bir holünün lojistik alanda kullanılması için Sağlık Bakanlığı’na tahsis edildiğini duyurdu.