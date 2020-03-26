Binlerce kişinin ölümüne neden olan Coronavirüs ile ilgili tedbirler ve çalışmalar kapsamında hem kurumlar hem de birçok şirket bu sürece destek olurken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nin bir holünün lojistik alanda kullanılması için Sağlık Bakanlığı’na tahsis edildiğini duyurdu.
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Uluslararası Fuar Merkezi Sağlık Bakanlığı’na tahsis edildi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Fuar Merkezi’nin bir bölümünün Sağlık Bakanlığı’na tahsis edildiğini duyurdu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz