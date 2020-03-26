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9 yılla aranıyordu yakalandı

Kocaeli'de işlediği çeşitli suçlardan dolayı hakkında 9 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verilen ve aranmaya başlanan kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, resmi belgede sahtecilik suçları olmak üzere tıplam 9 ayrı dosyadan 9 Yıl 2 Ay 15 Gün hapis cezası bulunan E.D. isimli şahıs Kartepe ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ayrıca şahsın 2017 yılında İzmit Barlar Sokağında meydana gelen bir silahla yaralama olayının da firari tek sanığı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan E.D. isimli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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