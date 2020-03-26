Barolar Birliğinden çocuk istismarı açıklaması

Çocuğun cinsel istismarı suçları ile üstsoya, altsoya, eşe, kardeşe, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarının faillerinin cezalarının hapishanedeki infaz sürelerini azaltacak bir değişiklik düşünülüyorsa, bunu doğru bulmuyoruz.
CAYDIRICILIĞA ZARAR VERİR
Böyle bir değişikliğin toplumun her kesimden büyük tepki alacağını biliyoruz. Konu çocuklar ve şiddet mağduru kadınlarla doğrudan ilgili olduğu için tüm milletvekilleri ile siyasi partilere geç olmadan hatırlatma gereğini duyuyoruz. Bu suçlardan verilen mahkûmiyet kararlarında yıllar içinde gözle görülür bir artış var iken, infaz indiriminin kapsamına alınmaları cezaların caydırıcılığına zarar verecektir.Ülkemiz virüs salgını ile topyekûn mücadele halindeyken bu şekilde bir değişikliği tartışmanın dahi toplumu böleceğini düşünüyoruz. Buna neden olacak girişimlerden özenle kaçınılması gerektiğinin bilinmesini istiyoruz.
TOPLUMUNDA BUNU İSTEMEDİĞİNİ BİLİYORUZ
Böyle bir düzenlemenin tüm mağdurlar açısından telafisi imkânsız bir haksızlık anlamına geleceğini, onların hukuki güvenliğine ve hukuka olan inançlarına ağır şekilde zarar vereceğini hatırlatıyoruz. Biz çocuk ve kadın hakları savunucuları olarak çocuğa ve kadına yönelik şiddet uygulayanların, çocukları ve kadınları cinsel olarak istismar edenlerin fail olarak aramızda dolaşmasını istemiyoruz. Toplumun çok geniş kesimlerinin de bunu istemediğini biliyoruz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
1. Türkiye Barolar Birliği BaşkanıAv. Prof.Dr.Metin FEYZİOĞLU
2. Adana Barosu Başkanı Av. Veli KÜÇÜK
3. Adıyaman Barosu Başkanı Av. Mustafa KÖROĞLU
4. Afyonkarahisar Barosu Başkanı Av. Turgay ŞAHİN
5. Ağrı Barosu Başkanı Av. Salih AYDIN
6. Aksaray Barosu BaşkanıAv. Ramazan Erhan TOPRAK
7. Amasya Barosu Başkanı Av. Ahmet Melik DERİNDERE
8. Ankara Barosu Başkanı Av. R.Erinç SAĞKAN
9. Antalya Barosu BaşkanıAv. Polat BALKAN
10. Ardahan Barosu Başkanı Av. Osman Nuri YILDIZ
11. Artvin Barosu Başkanı Av. Ali Uğur ÇAĞAL
12. Aydın Barosu BaşkanıAv. Gökhan BOZKURT
13. Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol KAYABAY
14. Bartın Barosu BaşkanıAv. Ferhat PARLATIR
15. Batman Barosu BaşkanıAv. Abdülhamit ÇAKAN
16. Bilecik Barosu Başkanı Av. Halime AYNUR
17. Bingöl Barosu BaşkanıAv. Hanifi BUDANCAMANAK
18. Bitlis Barosu BaşkanıAv. Fuat ÖZGÜL
19. Bolu Barosu Başkanı Av. Sabri ERHENDEKÇİ
20. Burdur Barosu Başkanı Av. Ramazan GEDİK
21. Bursa Barosu BaşkanıAv. Gürkan ALTUN
22. Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent ŞARLAN
23. Çankırı Barosu BaşkanıAv. Erkan KÖROĞLU
24. Çorum Barosu BaşkanıAv. Kenan YAŞAR
25. Denizli Barosu BaşkanıAv. Müjdat İLHAN
26. Düzce Barosu BaşkanıAv. Azade AY
27. Edirne Barosu Başkanı Av. Alper PINAR
28. Erzincan Barosu Başkanı Av. Adem AKTÜRK
29. Elazığ Barosu Başkanı Av. Mustafa YENTÜR
30. Erzurum Barosu Başkanı Av. Talat GÖĞEBAKAN
31. Eskişehir Barosu BaşkanıAv. Mustafa ELAGÖZ
32. Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş ŞARKLI
33. Giresun Barosu BaşkanıAv. Soner KARADEMİR
34. Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanı Av. Serkan PEKMEZCİ
35. Hakkari Barosu Başkanı Av. Av. Ergün CANAN
36. Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem DÖNMEZ
37. Iğdır Barosu BaşkanıAv. Serkan ALAKAN
38. Isparta Barosu BaşkanıAv. Ünsal ÇANKAYA
39. İstanbul Barosu BaşkanıAv. Mehmet DURAKOĞLU
40. İzmir Barosu BaşkanıAv. Özkan YÜCEL
41. Kahramanmaraş Barosu Başkanı Av. Muhammed Burak GÜL
42. Karabük Barosu Başkanı Av. Rıdvan ERDOĞAN
43. Karaman Barosu Başkanı Av. Oktay YILMAZ
44. Kars Barosu BaşkanıAv. İbrahim BAŞTİMAR
45. Kastamonu Barosu Başkanı Av. Özgür DEMİR
46. Kayseri Barosu Başkanı Av. Cavit DURSUN
47. Kırıkkale Barosu Başkanı Av. Talat APAYDIN
48. Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay HINIZ
49. Kırşehir Barosu BaşkanıAv. Mehtap TUZCU
50. Kilis Barosu BaşkanıAv. Mehmet TAŞÇI
51. Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR
52. Konya Barosu Başkanı Av. Mustafa ALADAĞ
53. Kütahya Barosu Başkanı Av. Ahmet ATAM
54. Malatya Barosu BaşkanıAv. Enver HAN
55. Manisa Barosu BaşkanıAv. Ali ARSLAN
56. Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail ELİK
57. Mersin Barosu Başkan Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ
58. Muğla Barosu BaşkanAv. Cumhur UZUN
59. Muş Barosu BaşkanıAv. Feridun TAŞ
60. Nevşehir Barosu BaşkanıAv. Necmi ÖNCÜL
61. Niğde Barosu Başkanı Av. Osman ÇİMEN
62. Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat POYRAZ
63. Osmaniye Barosu BaşkanıAv. Halil YAVUZDOĞAN
64. Rize Barosu BaşkanıAv. Ümit PEÇE
65. Sakarya Barosu BaşkanıAv. Abdurrahim BURAK
66. Samsun Barosu Başkanı Av. Kerami GÜRBÜZ
67. Siirt Barosu BaşkanıAv. Nizam DİLEK
68. Sinop Barosu BaşkanıAv. Hicran KANDEMİR
69. Sivas Barosu Başkanı Av. Hacı Yılmaz DEMİR
70. Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah ÖNCEL
71. Şırnak Barosu BaşkanıAv. Nuşirevan ELÇİ
72. Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Sedat TEKNECİ
73. Tokat Barosu Başkanı Av. Melih YARDIMCI
74. Trabzon Barosu BaşkanıAv. Sibel SUİÇMEZ
75. Tunceli Barosu BaşkanıAv. Kenan ÇETİN
76. Uşak Barosu Başkanı Av. Emin COŞKUN
77. Yalova Barosu BaşkanıAv. Fedayi DOĞRUYOL
78. Yozgat Barosu Başkanı Av. Mehmet ŞİMŞEK
79. Zonguldak Barosu Başkanı Av. Özel EROĞLU
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz