Barolar Birliğinden çocuk istismarı açıklaması

Çocuğun cinsel istismarı suçları ile üstsoya, altsoya, eşe, kardeşe, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarının faillerinin cezalarının hapishanedeki infaz sürelerini azaltacak bir değişiklik düşünülüyorsa, bunu doğru bulmuyoruz.

CAYDIRICILIĞA ZARAR VERİR

Böyle bir değişikliğin toplumun her kesimden büyük tepki alacağını biliyoruz. Konu çocuklar ve şiddet mağduru kadınlarla doğrudan ilgili olduğu için tüm milletvekilleri ile siyasi partilere geç olmadan hatırlatma gereğini duyuyoruz. Bu suçlardan verilen mahkûmiyet kararlarında yıllar içinde gözle görülür bir artış var iken, infaz indiriminin kapsamına alınmaları cezaların caydırıcılığına zarar verecektir.Ülkemiz virüs salgını ile topyekûn mücadele halindeyken bu şekilde bir değişikliği tartışmanın dahi toplumu böleceğini düşünüyoruz. Buna neden olacak girişimlerden özenle kaçınılması gerektiğinin bilinmesini istiyoruz.

TOPLUMUNDA BUNU İSTEMEDİĞİNİ BİLİYORUZ

Böyle bir düzenlemenin tüm mağdurlar açısından telafisi imkânsız bir haksızlık anlamına geleceğini, onların hukuki güvenliğine ve hukuka olan inançlarına ağır şekilde zarar vereceğini hatırlatıyoruz. Biz çocuk ve kadın hakları savunucuları olarak çocuğa ve kadına yönelik şiddet uygulayanların, çocukları ve kadınları cinsel olarak istismar edenlerin fail olarak aramızda dolaşmasını istemiyoruz. Toplumun çok geniş kesimlerinin de bunu istemediğini biliyoruz.



Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.



1. Türkiye Barolar Birliği Başkanı​Av. Prof.Dr.Metin FEYZİOĞLU

2. Adana Barosu Başkanı ​Av. Veli KÜÇÜK

3. Adıyaman Barosu Başkanı ​Av. Mustafa KÖROĞLU

4. Afyonkarahisar Barosu Başkanı ​Av. Turgay ŞAHİN

5. Ağrı Barosu Başkanı ​Av. Salih AYDIN

6. Aksaray Barosu Başkanı​Av. Ramazan Erhan TOPRAK

7. Amasya Barosu Başkanı ​Av. Ahmet Melik DERİNDERE

8. Ankara Barosu Başkanı ​Av. R.Erinç SAĞKAN

9. Antalya Barosu Başkanı​Av. Polat BALKAN

10. Ardahan Barosu Başkanı ​Av. Osman Nuri YILDIZ

11. Artvin Barosu Başkanı ​Av. Ali Uğur ÇAĞAL

12. Aydın Barosu Başkanı​Av. Gökhan BOZKURT

13. Balıkesir Barosu Başkanı ​Av. Erol KAYABAY

14. Bartın Barosu Başkanı​Av. Ferhat PARLATIR

15. Batman Barosu Başkanı​Av. Abdülhamit ÇAKAN

16. Bilecik Barosu Başkanı ​Av. Halime AYNUR

17. Bingöl Barosu Başkanı​Av. Hanifi BUDANCAMANAK

18. Bitlis Barosu Başkanı​Av. Fuat ÖZGÜL

19. Bolu Barosu Başkanı ​Av. Sabri ERHENDEKÇİ

20. Burdur Barosu Başkanı ​Av. Ramazan GEDİK

21. Bursa Barosu Başkanı​Av. Gürkan ALTUN

22. Çanakkale Barosu Başkanı ​Av. Bülent ŞARLAN

23. Çankırı Barosu Başkanı​Av. Erkan KÖROĞLU

24. Çorum Barosu Başkanı​Av. Kenan YAŞAR

25. Denizli Barosu Başkanı​Av. Müjdat İLHAN

26. Düzce Barosu Başkanı​Av. Azade AY

27. Edirne Barosu Başkanı ​Av. Alper PINAR

28. Erzincan Barosu Başkanı ​Av. Adem AKTÜRK

29. Elazığ Barosu Başkanı ​Av. Mustafa YENTÜR

30. Erzurum Barosu Başkanı ​Av. Talat GÖĞEBAKAN

31. Eskişehir Barosu Başkanı​Av. Mustafa ELAGÖZ

32. Gaziantep Barosu Başkanı ​Av. Bektaş ŞARKLI

33. Giresun Barosu Başkanı​Av. Soner KARADEMİR

34. Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanı Av. Serkan PEKMEZCİ

35. Hakkari Barosu Başkanı ​Av. Av. Ergün CANAN

36. Hatay Barosu Başkanı ​Av. Ekrem DÖNMEZ

37. Iğdır Barosu Başkanı​Av. Serkan ALAKAN

38. Isparta Barosu Başkanı​Av. Ünsal ÇANKAYA

39. İstanbul Barosu Başkanı​Av. Mehmet DURAKOĞLU

40. İzmir Barosu Başkanı​Av. Özkan YÜCEL

41. Kahramanmaraş Barosu Başkanı ​Av. Muhammed Burak GÜL

42. Karabük Barosu Başkanı ​Av. Rıdvan ERDOĞAN

43. Karaman Barosu Başkanı ​Av. Oktay YILMAZ

44. Kars Barosu Başkanı​Av. İbrahim BAŞTİMAR

45. Kastamonu Barosu Başkanı ​Av. Özgür DEMİR

46. Kayseri Barosu Başkanı ​Av. Cavit DURSUN

47. Kırıkkale Barosu Başkanı ​Av. Talat APAYDIN

48. Kırklareli Barosu Başkanı ​Av. Turgay HINIZ

49. Kırşehir Barosu Başkanı​Av. Mehtap TUZCU

50. Kilis Barosu Başkanı​Av. Mehmet TAŞÇI

51. Kocaeli Barosu Başkanı ​Av. Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR

52. Konya Barosu Başkanı ​Av. Mustafa ALADAĞ

53. Kütahya Barosu Başkanı ​Av. Ahmet ATAM

54. Malatya Barosu Başkanı​Av. Enver HAN

55. Manisa Barosu Başkanı​Av. Ali ARSLAN

56. Mardin Barosu Başkanı ​Av. İsmail ELİK

57. Mersin Barosu Başkan ​Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ

58. Muğla Barosu Başkan​Av. Cumhur UZUN

59. Muş Barosu Başkanı​Av. Feridun TAŞ

60. Nevşehir Barosu Başkanı​Av. Necmi ÖNCÜL

61. Niğde Barosu Başkanı ​Av. Osman ÇİMEN

62. Ordu Barosu Başkanı ​Av. Haluk Murat POYRAZ

63. Osmaniye Barosu Başkanı​Av. Halil YAVUZDOĞAN

64. Rize Barosu Başkanı​Av. Ümit PEÇE

65. Sakarya Barosu Başkanı​Av. Abdurrahim BURAK

66. Samsun Barosu Başkanı ​Av. Kerami GÜRBÜZ

67. Siirt Barosu Başkanı​Av. Nizam DİLEK

68. Sinop Barosu Başkanı​Av. Hicran KANDEMİR

69. Sivas Barosu Başkanı ​Av. Hacı Yılmaz DEMİR

70. Şanlıurfa Barosu Başkanı ​Av. Abdullah ÖNCEL

71. Şırnak Barosu Başkanı​Av. Nuşirevan ELÇİ

72. Tekirdağ Barosu Başkanı ​Av. Sedat TEKNECİ

73. Tokat Barosu Başkanı ​Av. Melih YARDIMCI

74. Trabzon Barosu Başkanı​Av. Sibel SUİÇMEZ

75. Tunceli Barosu Başkanı​Av. Kenan ÇETİN

76. Uşak Barosu Başkanı ​Av. Emin COŞKUN

77. Yalova Barosu Başkanı​Av. Fedayi DOĞRUYOL

78. Yozgat Barosu Başkanı ​Av. Mehmet ŞİMŞEK

79. Zonguldak Barosu Başkanı ​Av. Özel EROĞLU