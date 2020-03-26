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Barolar Birliğinden çocuk istismarı açıklaması

Yıllardır çocuk hakları ihlallerinin önüne geçilmesi için mücadele veren Türkiye Barolar Birliği ve Barolar olarak, birkaç gündür infaz yasası üzerinde değişiklik yapılmasına ilişkin çalışmaların farkındayız ve endişeyle izliyoruz
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Çocuğun cinsel istismarı suçları ile üstsoya, altsoya, eşe, kardeşe, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarının faillerinin cezalarının hapishanedeki infaz sürelerini azaltacak bir değişiklik düşünülüyorsa, bunu doğru bulmuyoruz.

CAYDIRICILIĞA ZARAR VERİR

Böyle bir değişikliğin toplumun her kesimden büyük tepki alacağını biliyoruz. Konu çocuklar ve şiddet mağduru kadınlarla doğrudan ilgili olduğu için tüm milletvekilleri ile siyasi partilere geç olmadan hatırlatma gereğini duyuyoruz. Bu suçlardan verilen mahkûmiyet kararlarında yıllar içinde gözle görülür bir artış var iken, infaz indiriminin kapsamına alınmaları cezaların caydırıcılığına zarar verecektir.Ülkemiz virüs salgını ile topyekûn mücadele halindeyken bu şekilde bir değişikliği tartışmanın dahi toplumu böleceğini düşünüyoruz. Buna neden olacak girişimlerden özenle kaçınılması gerektiğinin bilinmesini istiyoruz.

TOPLUMUNDA BUNU İSTEMEDİĞİNİ BİLİYORUZ

Böyle bir düzenlemenin tüm mağdurlar açısından telafisi imkânsız bir haksızlık anlamına geleceğini, onların hukuki güvenliğine ve hukuka olan inançlarına ağır şekilde zarar vereceğini hatırlatıyoruz. Biz çocuk ve kadın hakları savunucuları olarak çocuğa ve kadına yönelik şiddet uygulayanların, çocukları ve kadınları cinsel olarak istismar edenlerin fail olarak aramızda dolaşmasını istemiyoruz. Toplumun çok geniş kesimlerinin de bunu istemediğini biliyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

1. Türkiye Barolar Birliği Başkanı​Av. Prof.Dr.Metin FEYZİOĞLU
2. Adana Barosu Başkanı ​Av. Veli KÜÇÜK
3. Adıyaman Barosu Başkanı ​Av. Mustafa KÖROĞLU
4. Afyonkarahisar Barosu Başkanı ​Av. Turgay ŞAHİN
5. Ağrı Barosu Başkanı ​Av. Salih AYDIN
6. Aksaray Barosu Başkanı​Av. Ramazan Erhan TOPRAK
7. Amasya Barosu Başkanı ​Av. Ahmet Melik DERİNDERE
8. Ankara Barosu Başkanı ​Av. R.Erinç SAĞKAN
9. Antalya Barosu Başkanı​Av. Polat BALKAN
10. Ardahan Barosu Başkanı ​Av. Osman Nuri YILDIZ
11. Artvin Barosu Başkanı ​Av. Ali Uğur ÇAĞAL
12. Aydın Barosu Başkanı​Av. Gökhan BOZKURT
13. Balıkesir Barosu Başkanı ​Av. Erol KAYABAY
14. Bartın Barosu Başkanı​Av. Ferhat PARLATIR
15. Batman Barosu Başkanı​Av. Abdülhamit ÇAKAN
16. Bilecik Barosu Başkanı ​Av. Halime AYNUR
17. Bingöl Barosu Başkanı​Av. Hanifi BUDANCAMANAK
18. Bitlis Barosu Başkanı​Av. Fuat ÖZGÜL
19. Bolu Barosu Başkanı ​Av. Sabri ERHENDEKÇİ
20. Burdur Barosu Başkanı ​Av. Ramazan GEDİK
21. Bursa Barosu Başkanı​Av. Gürkan ALTUN
22. Çanakkale Barosu Başkanı ​Av. Bülent ŞARLAN
23. Çankırı Barosu Başkanı​Av. Erkan KÖROĞLU
24. Çorum Barosu Başkanı​Av. Kenan YAŞAR
25. Denizli Barosu Başkanı​Av. Müjdat İLHAN
26. Düzce Barosu Başkanı​Av. Azade AY
27. Edirne Barosu Başkanı ​Av. Alper PINAR
28. Erzincan Barosu Başkanı ​Av. Adem AKTÜRK
29. Elazığ Barosu Başkanı ​Av. Mustafa YENTÜR
30. Erzurum Barosu Başkanı ​Av. Talat GÖĞEBAKAN
31. Eskişehir Barosu Başkanı​Av. Mustafa ELAGÖZ
32. Gaziantep Barosu Başkanı ​Av. Bektaş ŞARKLI
33. Giresun Barosu Başkanı​Av. Soner KARADEMİR
34. Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanı Av. Serkan PEKMEZCİ
35. Hakkari Barosu Başkanı ​Av. Av. Ergün CANAN
36. Hatay Barosu Başkanı ​Av. Ekrem DÖNMEZ
37. Iğdır Barosu Başkanı​Av. Serkan ALAKAN
38. Isparta Barosu Başkanı​Av. Ünsal ÇANKAYA
39. İstanbul Barosu Başkanı​Av. Mehmet DURAKOĞLU
40. İzmir Barosu Başkanı​Av. Özkan YÜCEL
41. Kahramanmaraş Barosu Başkanı ​Av. Muhammed Burak GÜL
42. Karabük Barosu Başkanı ​Av. Rıdvan ERDOĞAN
43. Karaman Barosu Başkanı ​Av. Oktay YILMAZ
44. Kars Barosu Başkanı​Av. İbrahim BAŞTİMAR
45. Kastamonu Barosu Başkanı ​Av. Özgür DEMİR
46. Kayseri Barosu Başkanı ​Av. Cavit DURSUN
47. Kırıkkale Barosu Başkanı ​Av. Talat APAYDIN
48. Kırklareli Barosu Başkanı ​Av. Turgay HINIZ
49. Kırşehir Barosu Başkanı​Av. Mehtap TUZCU
50. Kilis Barosu Başkanı​Av. Mehmet TAŞÇI
51. Kocaeli Barosu Başkanı ​Av. Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR
52. Konya Barosu Başkanı ​Av. Mustafa ALADAĞ
53. Kütahya Barosu Başkanı ​Av. Ahmet ATAM
54. Malatya Barosu Başkanı​Av. Enver HAN
55. Manisa Barosu Başkanı​Av. Ali ARSLAN
56. Mardin Barosu Başkanı ​Av. İsmail ELİK
57. Mersin Barosu Başkan ​Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ
58. Muğla Barosu Başkan​Av. Cumhur UZUN
59. Muş Barosu Başkanı​Av. Feridun TAŞ
60. Nevşehir Barosu Başkanı​Av. Necmi ÖNCÜL
61. Niğde Barosu Başkanı ​Av. Osman ÇİMEN
62. Ordu Barosu Başkanı ​Av. Haluk Murat POYRAZ
63. Osmaniye Barosu Başkanı​Av. Halil YAVUZDOĞAN
64. Rize Barosu Başkanı​Av. Ümit PEÇE
65. Sakarya Barosu Başkanı​Av. Abdurrahim BURAK
66. Samsun Barosu Başkanı ​Av. Kerami GÜRBÜZ
67. Siirt Barosu Başkanı​Av. Nizam DİLEK
68. Sinop Barosu Başkanı​Av. Hicran KANDEMİR
69. Sivas Barosu Başkanı ​Av. Hacı Yılmaz DEMİR
70. Şanlıurfa Barosu Başkanı ​Av. Abdullah ÖNCEL
71. Şırnak Barosu Başkanı​Av. Nuşirevan ELÇİ
72. Tekirdağ Barosu Başkanı ​Av. Sedat TEKNECİ
73. Tokat Barosu Başkanı ​Av. Melih YARDIMCI
74. Trabzon Barosu Başkanı​Av. Sibel SUİÇMEZ
75. Tunceli Barosu Başkanı​Av. Kenan ÇETİN
76. Uşak Barosu Başkanı ​Av. Emin COŞKUN
77. Yalova Barosu Başkanı​Av. Fedayi DOĞRUYOL
78. Yozgat Barosu Başkanı ​Av. Mehmet ŞİMŞEK
79. Zonguldak Barosu Başkanı ​Av. Özel EROĞLU

Bugün 13:41 TSİ - Gündem

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