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YKS'nin tarihi belli oldu

Koronavirüs nedeniyle ertelenen YKS, 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, koronavurüsle ilgili alınan tedbirler konusunda  basın toplantısı düzenledi.

YKS TARİHİ BELLİ OLDU

YÖK Başkanı Yekta Saraç, milyonlarca üniversite adayının beklediği cevabı verdi. Saraç, YKS'nin 25 Temmuz ve 26 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.

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