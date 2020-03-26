GTÜ Covid-19 için Harekete Geçti

Pandemik hastalıkla mücadele kapsamında sanayiciler, KOBİ ve girişimci firmalar ile diğer akademik kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içerisinde harekete geçen GTÜ, başta Nanoteknoloji ve Biyoteknoloji Enstitüleri ile Temel Bilimler Fakültesi olmak üzere, tüm altyapısı ve akademik bilgi birikimi ile sürece destek veriyor.
ÇÖZEME ULAŞABİLMEYİ DİLİYORUZ
Bu kapsamda, Sentromer DNA Teknoloji Ltd. Şti ve A1 Life Sciences firması ile bir konsorsiyum oluşturuldu. Konsorsiyumdan yapılan açıklamada çalışmaların hızla yürütüldüğü kaydedilerek, “Tüm personelimize bu konudaki desteklerinden ötürü teşekkürü borç bilir, ivedilikle çözüme ulaşabilmeyi dileriz.” açıklaması yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz