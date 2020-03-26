Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut’tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz" açıklamasında bulundu.
Bugün 15:11 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 15:16 TSİ
TOKİ ve Emlak Konut taksitleri ertelenecek mi?
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamada bulunuyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz