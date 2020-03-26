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UlaşımPark, otobüslerinde yoğunluğa izin vermiyor

UlaşımPark, otobüslerinde yüzde 50 yolcu taşıma kapasitesiyle ulaşım hizmeti sağlarken yoğunluk olması durumunda o bölgeye ek sefer gönderiyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre araçlarında yüzde 50 yolcu taşıma kapasitesi ile hizmet vermeye başladı. Bu kapsamda UlaşımPark kontrol merkezinin anlık kontrol ettiği otobüsler, eğer bir yoğunluk yaşarsa ek sefer yönlendirerek vatandaşlara güvenli ulaşım hizmeti sağlamaya devam ediyor.

SANİYE SANİYE OTOBÜSLER İZLENİYOR

UlaşımPark, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sağlayabilmek için kontrol merkezi ile anlık otobüslerini kontrol ediyor. Kocaeli genelinde tüm ilçelere hizmet sağlayan yeşil belediye otobüsleri, kontrol merkezi çalışanları tarafından adeta saniye saniye izleniyor. Yolcu yoğunluğu, araç yetersizliği, ek sefer, geçmiş kamera görüntüleri, sürücülerin anlık takibi yapılıyor.

 İHTİYAÇ HALİNDE EK SEFER GÖDERİLİYOR

İçişleri bakanlığının yayınladığı genelgeye göre araçların ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50 oranında yolcu alması ile birlikte kontrol merkezi gün boyu 08:00 – 24:00 saatleri arasında anlık kontrol ederek ihtiyaç halinde ek sefer göndererek yolcuların daha rahat seyahat etmesini sağlıyor.

MESAFELİ KOLTUK UYGULAMASI

UlaşımPark, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre ikili koltuklarda tek kişinin oturmasına yönelik bir farkındalık uygulaması başlattı. Bu kapsamda koltukların üzerine de bilgilendirme stickerları yapıştırarak, yolcuların ikili koltuklarda tek tek oturması yönünde uyarılar yaptı.

YÜZDE 50 ARAÇ İÇİ YOLCU TAŞIMA

UlaşımPark, kent genelinde hizmet sağladığı farklı türdeki araçları ile vatandaşlara yarı kapasite ile hizmet sağlıyor. Araç içi yolcu taşıma kapasitesini İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre yarı yarıya düşüren UlaşımPark, ihtiyaç halinde vatandaşların fazla beklemeleri için ek sefer yönlendirerek sağlıklı ve vaktinde yolculuk yapmaları sağlanıyor.

 

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Yorumlar

(1)
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Murat - Çok saçma bir karar. Bu kararı alan merci ya benden önce o koltuğa oturan kişi virüs taşıyorsa o koltuktaki virüs bana bulaşmış olmayacak mı?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Mart 18:35

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