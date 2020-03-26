Kocaeli’de işçi servislerine de kısıtlama

Coronavirüs ile mücadele kapsamında toplu taşıma kullanmak zorunda olan vatandaşlar için tedbir amaçlı ruhsatta yazan yolcu sayısının yüzde 50 uygulaması kararı alındığı bildirilirken, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy yeni bir karar alındığını duyurdu.
YÜZDE 50'İ DİKKATE ALIYORUZ
Aksoy yaptığı açıklamada, “ Koronavirüs ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarının ruhsatlarında yazan yolcu sayısının % 50 uygulaması, personel ve işçi servis araçlarını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu kurallara uymamız sağlığımız için önem arz etmektedir” ifadelerinde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz