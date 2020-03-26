Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Bugün 16:12 TSİ- Gündem G: Bugün 17:32 TSİ

KOTO: ‘İşe Devam Kredi Desteği’ geliyor

Kocaeli Ticaret Odası, “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri doğrultusunda kamu  bankalarından ‘İşe Devam Kredi Desteği’ verileceğini duyurdu
mask

Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan  “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından  yeni finansal destek adımları başlatıldı.

3 KAMU BANKASINDAN DESTEK

Bu kapsamda 3 kamu bankası tarafından başta KOBİ’lerimiz olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için “İşe Devam Kredi Desteği” hayata geçirileceği açıklandı. Konu ile ilgili Kocaeli Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; “Söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecektir.  Kredi desteğini kullanacak firmaların 2020 yılı Şubat ayı sonu itibariyle kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları ön koşulu bulunmaktadır.

KREDİ TUTARLARI BELLİ OLDU

Teminat eksiği bulunan firmaların, krediye erişimi için Hazine Destekli KGF Kefaleti  de sağlanabilecektir. Kredi desteği; 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık % 7,5 faiz oranlı olacaktır. Bankalarımız 26 Mart 2020 tarihinden itibaren talepleri kabul etmeye başlayacaklardır. KOBİ-KOBİ Dışı İşletmeler bazında azami kredi tutarları şöyle olacaktır;

YILLIK CİRO (TL)    AZAMİ KREDİ TUTARI (TL)

0-25 Milyon                  10.000.000

25-125 Milyon              25.000.000

125 milyon üzeri           100.000.000

Bugün 16:12 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)
01

Tarık - Ya bırakın bişey yapıyormuş gibi gözükme işlerini. Kimsenin beş kuruş alabildiği yok.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 26 Mart 18:17

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

GTÜ Covid-19 için Harekete Geçti mask
GTÜ Covid-19 için Harekete Geçti
YKS'nin tarihi belli oldu mask
YKS'nin tarihi belli oldu
“Siz evden çıkmayın, biz müziği sokağınıza getirdik” mask
“Siz evden çıkmayın, biz müziği sokağınıza getirdik”
Barolar Birliğinden çocuk istismarı açıklaması mask
Barolar Birliğinden çocuk istismarı açıklaması
Sağlık çalışanlarına 6 ilçede öğretmenevi tahsis edildi mask
Sağlık çalışanlarına 6 ilçede öğretmenevi tahsis edildi
Doğa Koleji her koşula hazır mask
Doğa Koleji her koşula hazır
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İllere göre karantina sayıları... mask
İllere göre karantina sayıları...
Çin 2 milyon virüs kiti gönderdi! Ücretini Atatürk ödedi dediler mask
Çin 2 milyon virüs kiti gönderdi! Ücretini Atatürk ödedi dediler
'Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir' mask
'Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir'
Fırınlarda ekmek satışı aynı şekilde devam edecek mask
Fırınlarda ekmek satışı aynı şekilde devam edecek
"Cumhurbaşkanı dindar birisi, dini hastalığın önüne koydu" mask
"Cumhurbaşkanı dindar birisi, dini hastalığın önüne koydu"
Kandıra'da feci cinayet! Site yöneticisini öldürdü mask
Kandıra'da feci cinayet! Site yöneticisini öldürdü

GALERİ

Kompozit fabrikasında yangın mask
Kompozit fabrikasında yangın
Emniyetten 3 ayrı adrese operasyon! mask
Emniyetten 3 ayrı adrese operasyon!
Sağlık çalışanları için evlerinde maske dikiyorlar mask
Sağlık çalışanları için evlerinde maske dikiyorlar
Yaşlı adama yapmadıklarını bırakmadılar! mask
Yaşlı adama yapmadıklarını bırakmadılar!
Sosyal medyada yayınlanan video tepki çekti! mask
Sosyal medyada yayınlanan video tepki çekti!
Kocaeli'de 3 saatte sonuç veren virüs kiti üretildi mask
Kocaeli'de 3 saatte sonuç veren virüs kiti üretildi
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL