Büyükakın: “İnsanlığa ait tüm değerler tiyatro sahnesinde yer alır”

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tiyatronun toplumların uygarlık düzeyinin en önemli göstergesi olduğunu ifade etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın çok önemli oyun ve organizasyonlara imza attığını vurgulayan Başkan Büyükakın, ‘’Kültür ve sanat toplumları bir arada tutan ortak değerlerdir. Yaşamın bir parçası olan tiyatro sahnesinde ise insanlığa ait tüm değerler bulunur’’ dedi.

ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR

Başkan Büyükakın mesajına şöyle devam etti: “Tiyatro, insanlık tarihi boyunca evrensel duygu ve düşüncelerin topluma aktarıldığı en önemli sanat dallarından biri olmuştur. Kocaeli Şehir Tiyatroları’yla Kocaelili tiyatro severler arasında özel bir bağ vardır. Kaliteli ve seçkin eserlerle Kocaeli’ni bu alanda daha ileriye taşıyacak adımların atılması hususunda çalışmalarımız devam etmektedir.

Sevgiye, saygıya, iyiye ve doğruya yönlendiren, evrensel değerleri temel alan bir sanat anlayışı, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm toplum için etkili bir eğitim aracıdır. Günümüzde sanat ve sanatçıya verilen değer, toplumların sanata bakışı ve ortaya koyduğu eserler, ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen önemli unsurlardandır.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Gününde Türk tiyatrosunun gelişmesine ve sevdirilmesine katkıda bulunan değerli tiyatrocuların, tiyatronun kitlelere sunulmasında yer alan tüm emekçilerin ve tiyatro severlerin bu anlamlı gününü kutluyorum.’’