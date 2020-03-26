Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Bugün 16:45 TSİ- Siyaset G: Bugün 19:44 TSİ

Türkkan: Sokağa çıkma yasağı gelmeli

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili ve Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İtalya ile Türkiye’de tespit edilen Coronavirüs vaka sayılarını değerlendirerek, “İtalya’yı solladık, yokuş aşağı yuvarlanıyoruz? Şimdi değilse ne zaman? Sokağa çıkma yasağı gündeme gelmeli” dedi

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask

Dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan Coronavirüs ile ilgili yetkililer sık sık  ‘Evlerinizde kalın’ çağrısında bulunurken, virüsün en çok risk yarattığı 65 yaş üstü vatandaşlara ise sokağa çıkma yasağı geldi. Bir diğer yandan virüsün en çok yayıldığı ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği İtalya ile Türkiye verileri sık sık karşılaştırılıyor. 

“İTALYA’YI SOLLADIK”

 İYİ Parti Kocaeli Milletvekili ve Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan sokağa çıkma yasağının gündeme gelmesi gerektiğini bildirdi. Türkkan yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı etiketleyerek, “İtalya’da 15. gün sonunda vaka sayısı 1701 iken 34 vefat vardı. Bugün Türkiye’de 15.gün. Vaka sayımız 2433. 59 vatandaşımızı kaybettik. İtalya’yı solladık, yokuş aşağı yuvarlanıyoruz? Şimdi değilse ne zaman? Sokağa çıkma yasağı gündeme gelmeli. Çok geç kaldık” dedi.

Bugün 16:45 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)
01

Hakkı - İş işten geçmeden yapılmalı ama iş işten geçmeden

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 26 Mart 18:20

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Meclis toplantıları ertelenecek mask
Meclis toplantıları ertelenecek
SP Darıca’dan E-Toplantı “İşveren, işçisini ücretsiz izne ayırmamalı” mask
SP Darıca’dan E-Toplantı “İşveren, işçisini ücretsiz izne ayırmamalı”
İşeri: Devlet vatandaşa derman olmalı mask
İşeri: Devlet vatandaşa derman olmalı
Aynacı: Devlet, babalığını gösterecektir mask
Aynacı: Devlet, babalığını gösterecektir
Muhsin Başkanlarını mezarı başında andılar mask
Muhsin Başkanlarını mezarı başında andılar
AKP’de toplantı video konferans ile yapıldı mask
AKP’de toplantı video konferans ile yapıldı
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İllere göre karantina sayıları... mask
İllere göre karantina sayıları...
Çin 2 milyon virüs kiti gönderdi! Ücretini Atatürk ödedi dediler mask
Çin 2 milyon virüs kiti gönderdi! Ücretini Atatürk ödedi dediler
'Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir' mask
'Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir'
Fırınlarda ekmek satışı aynı şekilde devam edecek mask
Fırınlarda ekmek satışı aynı şekilde devam edecek
"Cumhurbaşkanı dindar birisi, dini hastalığın önüne koydu" mask
"Cumhurbaşkanı dindar birisi, dini hastalığın önüne koydu"
Kandıra'da feci cinayet! Site yöneticisini öldürdü mask
Kandıra'da feci cinayet! Site yöneticisini öldürdü

GALERİ

Kompozit fabrikasında yangın mask
Kompozit fabrikasında yangın
Emniyetten 3 ayrı adrese operasyon! mask
Emniyetten 3 ayrı adrese operasyon!
Sağlık çalışanları için evlerinde maske dikiyorlar mask
Sağlık çalışanları için evlerinde maske dikiyorlar
Yaşlı adama yapmadıklarını bırakmadılar! mask
Yaşlı adama yapmadıklarını bırakmadılar!
Sosyal medyada yayınlanan video tepki çekti! mask
Sosyal medyada yayınlanan video tepki çekti!
Kocaeli'de 3 saatte sonuç veren virüs kiti üretildi mask
Kocaeli'de 3 saatte sonuç veren virüs kiti üretildi
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL