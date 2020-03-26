Türkkan: Sokağa çıkma yasağı gelmeli

Dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan Coronavirüs ile ilgili yetkililer sık sık ‘Evlerinizde kalın’ çağrısında bulunurken, virüsün en çok risk yarattığı 65 yaş üstü vatandaşlara ise sokağa çıkma yasağı geldi. Bir diğer yandan virüsün en çok yayıldığı ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği İtalya ile Türkiye verileri sık sık karşılaştırılıyor.

“İTALYA’YI SOLLADIK”

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili ve Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan sokağa çıkma yasağının gündeme gelmesi gerektiğini bildirdi. Türkkan yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı etiketleyerek, “İtalya’da 15. gün sonunda vaka sayısı 1701 iken 34 vefat vardı. Bugün Türkiye’de 15.gün. Vaka sayımız 2433. 59 vatandaşımızı kaybettik. İtalya’yı solladık, yokuş aşağı yuvarlanıyoruz? Şimdi değilse ne zaman? Sokağa çıkma yasağı gündeme gelmeli. Çok geç kaldık” dedi.