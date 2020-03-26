Körfez Belediyesi 3 ay kira almayacak

Körfez Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız devam ettirirken, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, belediyenin kiracısı olan işletmelerden nisan, mayıs ve haziran aylarında kira bedeli alınmayacağı belirtildi.
DESTEK SAĞLAYACAĞIZ
Başkan Şener Söğüt, “Körfez Belediyesi olarak esnafımızın her zaman yanında olduk, olmayı da sürdüreceğiz. Kiracımız olan esnaflarımızdan 3 ay boyunca kira almayarak onlara biraz olsun destek sağlamış olacağız” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz