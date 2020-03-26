Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Bugün 17:25 TSİ- Gündem G: Bugün 18:02 TSİ

Hyundai Assan üretime ara veriyor

Hyundai Assan İzmit fabrikası, 27 Mart-13 Nisan tarihleri arasında planlı duruş gerçekleştirecek. Covid-19 virüsünün yayılma riskine karşılık çalışanların sağlığı için gerekli tüm tedbirler alınıyor
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Küresel salgın olarak tanımlanan Coronavirus (COVID-19) hastalığının ülkemizi de etkilemesi sonucu, Hyundai Assan da çalışanlarının, ailelerinin ve tüm müşterilerinin sağlığına yönelik gerekli tüm tedbirleri alıyor. Bu kapsamda, 1 Nisan tarihi olarak planlanan üretime ara verilmesi, salgın riski nedeniyle öne çekilerek 27 Mart - 13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TEDBİRLER ALINMAYA DEVAM EDİLECEK

Hyundai Assan, Covid-19’un ülkemizde görülmesinden sonra, Sağlık Bakanlığı’nın virüsün salgın haline gelmemesi yönündeki tavsiyeleri doğrultusunda çalışanları, aileleri ve toplum sağlığını desteklemek için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecek.

DEĞERLENDİRMELER YAPILACAK

Hyundai Assan, kurumsal bir değer olarak en üst düzeyde hassasiyet gösterdiği çalışanları ve ailelerinin sağlığı için ilerleyen dönemlerde de mevcut durumları değerlendirerek gerekli tüm aksiyonları almaya devam edecek.

Bugün 17:25 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)
01

Geride Bırakılanlar - biz hariç bizler çalışmaya devam ediyoruz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Mart 17:41

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

GTÜ Covid-19 için Harekete Geçti mask
GTÜ Covid-19 için Harekete Geçti
YKS'nin tarihi belli oldu mask
YKS'nin tarihi belli oldu
“Siz evden çıkmayın, biz müziği sokağınıza getirdik” mask
“Siz evden çıkmayın, biz müziği sokağınıza getirdik”
Barolar Birliğinden çocuk istismarı açıklaması mask
Barolar Birliğinden çocuk istismarı açıklaması
Sağlık çalışanlarına 6 ilçede öğretmenevi tahsis edildi mask
Sağlık çalışanlarına 6 ilçede öğretmenevi tahsis edildi
Doğa Koleji her koşula hazır mask
Doğa Koleji her koşula hazır
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İllere göre karantina sayıları... mask
İllere göre karantina sayıları...
Çin 2 milyon virüs kiti gönderdi! Ücretini Atatürk ödedi dediler mask
Çin 2 milyon virüs kiti gönderdi! Ücretini Atatürk ödedi dediler
'Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir' mask
'Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir'
Fırınlarda ekmek satışı aynı şekilde devam edecek mask
Fırınlarda ekmek satışı aynı şekilde devam edecek
"Cumhurbaşkanı dindar birisi, dini hastalığın önüne koydu" mask
"Cumhurbaşkanı dindar birisi, dini hastalığın önüne koydu"
Kandıra'da feci cinayet! Site yöneticisini öldürdü mask
Kandıra'da feci cinayet! Site yöneticisini öldürdü

GALERİ

Kompozit fabrikasında yangın mask
Kompozit fabrikasında yangın
Emniyetten 3 ayrı adrese operasyon! mask
Emniyetten 3 ayrı adrese operasyon!
Sağlık çalışanları için evlerinde maske dikiyorlar mask
Sağlık çalışanları için evlerinde maske dikiyorlar
Yaşlı adama yapmadıklarını bırakmadılar! mask
Yaşlı adama yapmadıklarını bırakmadılar!
Sosyal medyada yayınlanan video tepki çekti! mask
Sosyal medyada yayınlanan video tepki çekti!
Kocaeli'de 3 saatte sonuç veren virüs kiti üretildi mask
Kocaeli'de 3 saatte sonuç veren virüs kiti üretildi
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL