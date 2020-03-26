Hyundai Assan üretime ara veriyor

\n\n\n\n\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\n\t\n\t\n\t\t\t\t\t\t \n\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\n\t\n\t \n\t\n\t\n\t\t\n\t \n\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\t pushfn('ads'); \nK\u00fcresel salg\u0131n olarak tan\u0131mlanan Coronavirus (COVID-19) hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131n \u00fclkemizi de etkilemesi sonucu, Hyundai Assan da \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n, ailelerinin ve t\u00fcm m\u00fc\u015fterilerinin sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na y\u00f6nelik gerekli t\u00fcm tedbirleri al\u0131yor. Bu kapsamda, 1 Nisan tarihi olarak planlanan \u00fcretime ara verilmesi, salg\u0131n riski nedeniyle \u00f6ne \u00e7ekilerek 27 Mart - 13 Nisan tarihleri aras\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirilecek.\n\n\nTEDB\u0130RLER ALINMAYA DEVAM ED\u0130LECEKHyundai Assan, Covid-19\u2019un \u00fclkemizde g\u00f6r\u00fclmesinden sonra, Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n vir\u00fcs\u00fcn salg\u0131n haline gelmemesi y\u00f6n\u00fcndeki tavsiyeleri do\u011frultusunda \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131, aileleri ve toplum sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 desteklemek i\u00e7in gerekli t\u00fcm tedbirleri almaya devam edecek.\n\n\nDE\u011eERLEND\u0130RMELER YAPILACAKHyundai Assan, kurumsal bir de\u011fer olarak en \u00fcst d\u00fczeyde hassasiyet g\u00f6sterdi\u011fi \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 ve ailelerinin sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in ilerleyen d\u00f6nemlerde de mevcut durumlar\u0131 de\u011ferlendirerek gerekli t\u00fcm aksiyonlar\u0131 almaya devam edecek.\n\n\n\n\n\n\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\n\t\n\t\n\t\t\t\t\t\t \n\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\n\t\n\t \n\t\n\t\n\t\t\n\t \n\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\t pushfn('ads'); \n\n\n\n\n
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Yorumlar
(1 )
Geride Bırakılanlar - biz hariç bizler çalışmaya devam ediyoruz.
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