Tahsin Tarhan'dan fatura çıkışı!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın açıklamasına Tahsin Tarhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

TARHAN'IN O PAYLAŞIMI

Tarhan paylaşımında; ''Sırtındaki yük gün gün artan, üstüne Koronavirüs salgını nedeniyle çıkmaza giren,ay sonunu bırakın günü nasıl geçireceğini düşünen vatandaşımız için büyük lütuf olmuş! 3 ay elektriğe ZAM yapılmayacakmış. Dalga mı geçiyorsunuz! Elektirik ve doğalgaz şu dönemde ücretsiz olmalıdır'' ifadelerini kullandı.