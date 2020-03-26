Tahsin Tarhan'dan fatura çıkışı!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın açıklamasına Tahsin Tarhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
TARHAN'IN O PAYLAŞIMI
Tarhan paylaşımında; ''Sırtındaki yük gün gün artan, üstüne Koronavirüs salgını nedeniyle çıkmaza giren,ay sonunu bırakın günü nasıl geçireceğini düşünen vatandaşımız için büyük lütuf olmuş! 3 ay elektriğe ZAM yapılmayacakmış. Dalga mı geçiyorsunuz! Elektirik ve doğalgaz şu dönemde ücretsiz olmalıdır'' ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz