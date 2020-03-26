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Tahsin Tarhan'dan fatura çıkışı!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, yaptığı açıklamada elektrik faturalarına 3 ay erteleme kararına Tahsin Tarhan'dan tepki geçikmedi
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın açıklamasına Tahsin Tarhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

TARHAN'IN O PAYLAŞIMI

Tarhan paylaşımında; ''Sırtındaki yük gün gün artan, üstüne Koronavirüs salgını nedeniyle çıkmaza giren,ay sonunu bırakın günü nasıl geçireceğini düşünen vatandaşımız için büyük lütuf olmuş! 3 ay elektriğe ZAM yapılmayacakmış. Dalga mı geçiyorsunuz! Elektirik ve doğalgaz şu dönemde ücretsiz olmalıdır'' ifadelerini kullandı.

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