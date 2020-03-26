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Ford Otosan maske üretimine başladı

Kocaeli Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, koronavirüs salgınıyla mücadelede ihtiyaç duyulan tıbbı malzeme üretimine destek olmak amacıyla 3D yazıcı ve basit kalıplarla komponent üretimine başladıklarını duyurdu
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Türkiye’nin önde gelen otomotiv üreticilerinden Kocaeli Ford Otosan’ın Genel Müdürü Haydar Yenigün, koronavirüs salgınıyla mücadelede ihtiyaç duyulan tıbbı malzeme üretimine destek olmak amacıyla 3D yazıcı ve basit kalıplarla komponent üretimine başladıklarını duyurdu.

3D YAZICILARLA MEDİKAL MALZEME ÜRETECEĞİZ

Koronavirüs salgınının ardından birçok ülkede üretime ara veren otomotiv üreticileri solunum cihazı ve tıbbı malzeme üretimine destek vermek için harekete geçmişti. Ford, GM, Porsche, Skoda ve BMW gibi markalar solunum cihazı üretime katkı sağlayabileceklerini duyururken, Volkswagen de 3D yazıcılarla medikal malzeme üreteceğini açıklamıştı.

HAYDAR YENİGÜN AÇIKLADI

Tesla CEO'su Elon Musk da koronavirüs salgınıyla mücadele için suni solunum cihazı üretmeye hazır olduklarını açıklamıştı. Ardından Türkiye’de üretim yapan firmalardan da destek mesajları gelmiş, OSD Başkanı Haydar Yenigün, ihtiyaç halinde Türk otomotiv sanayisinin de tıbbı malzeme üretimi için Ar-Ge ve üretim tesislerini devreye sokabileceğini söylemişti. Aynı zamanda Kocaeli Ford Otosan Genel Müdürü olan Haydar Yenigün, bugün  sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile ile son iki gündür sanayi ve sağlık bakanlıkları bakan yardımcıları ile irtibatta olduklarını ve maske üretimi konusunda 3D yazıcı ve basit kalıplarla komponent üretimine başladıklarını duyurdu.

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