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Bakan Koca: 3.629 vaka , 75 ölü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de görülen güncel corona virüsü vakalarını ve yaşanan can kaybını açıkladı. Koca, "Son 24 saatte toplam 7.286 test yapıldı. 1.196 yeni tanı var. 16 hastamızı kaybettik.”
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Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum.

CAN KAYBI 75'E ULAŞTI
Bakan Koca’nın yaptığı son açıklamanın ardından Türkiye’deki vaka sayısı 3.629'a, ölü sayısı ise 75'e ulaşmış oldu.

Dün 20:25 TSİ - Gündem

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