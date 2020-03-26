Bakan Koca: 3.629 vaka , 75 ölü

Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum.

CAN KAYBI 75'E ULAŞTI

Bakan Koca’nın yaptığı son açıklamanın ardından Türkiye’deki vaka sayısı 3.629'a, ölü sayısı ise 75'e ulaşmış oldu.