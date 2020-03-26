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Körfez'e yeni Emniyet Müdürü

Kocaeli Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Özcan Ağrap, Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atandı

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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İzmit Asayiş Büro Amirliği ve  İzmit ilçe müdür yardımcılığı görevini yürüten Özcan Ağrap, Asayiş Şube Müdür Yardımcısı olarak atanmıştı. Görevini başarıyla yürüten Özcan Ağrap'ın yeni görev yeri belli oldu. Asayiş Şube Müdürü Yusuf Aydın’ın vekaleten görev yaptığı Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğüne atama yapıldı.

ATAMASI YAPILDI

Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Özcan Ağrap, Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. 10 yıldır Körfez’de ikamet eden Özcan Ağrap’ın ilçe emniyet müdürlüğüne atanması olumlu yorumlar aldı. Körfez ilçesinin tamamına hakim olan Özcan Ağrap’ın Körfez ilçesinde  Karakol amiri, Körfez asayiş büro amiri olarak 2009 2014 yılları arasında görev yaptığı biliniyor.

Bugün 23:29 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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