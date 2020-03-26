Körfez'e yeni Emniyet Müdürü

İzmit Asayiş Büro Amirliği ve İzmit ilçe müdür yardımcılığı görevini yürüten Özcan Ağrap, Asayiş Şube Müdür Yardımcısı olarak atanmıştı. Görevini başarıyla yürüten Özcan Ağrap'ın yeni görev yeri belli oldu. Asayiş Şube Müdürü Yusuf Aydın’ın vekaleten görev yaptığı Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğüne atama yapıldı.
ATAMASI YAPILDI
Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Özcan Ağrap, Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. 10 yıldır Körfez’de ikamet eden Özcan Ağrap’ın ilçe emniyet müdürlüğüne atanması olumlu yorumlar aldı. Körfez ilçesinin tamamına hakim olan Özcan Ağrap’ın Körfez ilçesinde Karakol amiri, Körfez asayiş büro amiri olarak 2009 2014 yılları arasında görev yaptığı biliniyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz