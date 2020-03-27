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İşte korona virüsün düşmanı!

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, canlı yayında korona virüsün düşmanını açıkladı. Kara, virüsün güneşten ve deterjandan etkilendiğini ve parçalandığını savundu
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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, CNN Türk'te yayınlanan Hande Fırat'ın moderatörlüğünü yaptığı Gece Görüşü programının konuğu oldu.

Canlı yayında korona virüsü ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kara, virüsün düşmanını da açıkladı.

Prof. Dr. Kara, virüsün düşmanlarının güneş ve deterjan olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Biz karşımızdaki düşmanı tanıdık mı? Belli bir noktaya kadar tanıdık. Nedir bu düşman? Özelliği şu ki güneşten çok etkileniyor herhangi bir detarjandan çabuk etkileniyor ve anında parçalanıyor. O nedenle de normal kullandığımız sabun ve deterjan hemen

ÇİN'DEN GELEN TESTLER

Ateş Kara, Çin'den gelen testlerle ilgili ise çarpıcı bir bilgi paylaştı.

Çin'den gelen testlerin yanılma payının yüksek olduğunu belirten Kara, "Çin'den alınan hızlı testi aldık, testi denedik. Yanılma payı yüksek diye kullanıma sokmadık. İspanya'nın en büyük hatası bu oldu, test etmeden kullanıma soktular. İspanya sağlık bakanı da çıktı, özür diledi" şeklinde konuştu.

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