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Diyanet İşleri’nden hac ve umre kararı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılı hac ödemeleri taksitleri ve hac işlemlerini ikinci bir duyuruya kadar erteledi. Öte yandan Diyanet, turları iptal edilen umrecilerin ücretlerin iade edileceğini vurgulayarak resmi sitesinden talep ekranı açtı.
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Suudi Arabistan’ın, corona virüsü (covid-19) salgını nedeniyle umre ziyaretlerini geçici olarak askıya alması ve umre ziyaretlerinin geçici olarak durdurulması ardından, Diyanet İşleri Başkanlığı, internet sitesinden 2020 yılı hac ödemeleri ile ilgili duyuru yaptı.

‘Hac Ödemeleri İkinci Bir Duyuruya Kadar Ertelenmiştir’ başlıklı duyuru şu şekilde:

* 2020 yılında hacca gitmek üzere kesin kayıt yaptırıp ilk taksit ödemelerini yaparak 2’nci ve 3’üncü taksit ödemelerini henüz yapmayan hacı adaylarımızın taksit ödemeleri ve hac ile ilgili iş ve işlemler ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir.

* Hac ile ilgili iş ve işlemler de (hacı adaylarımızın eğitimleri, valiz, kitap, malzeme dağıtımı, görevli seçimi ve eğitimi gibi konular) ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir.

UMRECİLERE İADE

Sitede ayrıca umre turları iptal edilen umrecilere ücret iade işlemlerinin nasıl yapılacağına ilişkin bir duyuruya da yer verildi.

Duyuruda, corona virüsünden korunmak ve yayılımını önlemek amacıyla umre turlarının ileri bir tarihe ertelenmesi üzerine, bazı kafilelerin umre vizelerinin alınmasına rağmen iptal edilmek zorunda kalındığı bildirildi.

Umre vizeleri alınan ve turları iptal edilen umre yolcularından vize ücreti kesintisi yapılmadan ücretlerin iade edileceği kaydedilirken, corona virüsü tedbirleri doğrultusunda umreye gidemeyen umrecilerin ücret iadelerinin IBAN hesabına gönderilmesi için talep ekranı açıldı.

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