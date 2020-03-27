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İş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Gebze'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, Gebze Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembe Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde bulunan bir iş yerinde henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İş yerinden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının sebebinin belirlenmesi için ekipler inceleme başlattı.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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