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Bakan Koca 81 ilin sağlık müdürleriyle telekonferans gerçekleştirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle bir telekonferans toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda korona virüs önlemleri değerlendirildi.
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Bakan Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ülkemizin 81 ilinin il sağlık müdürüyle dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Korona virüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz” dedi.

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