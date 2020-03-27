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Hülagü: Bir aylık maaşımı vermeye hazırım

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, sosyal medya hesabından yardım kampanyası düzenlenmesi gerektiğini söyleyerek çağrıda bulundu.
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KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, sosyal paylaşım platformu Twitter'daki hesabından koronavirüs salgını nedeniyle yardım kampanyası düzenlenmesi gerektiğini söyledi, "Bir aylık maaşımı vermeye hazırım" dedi.

LOKMALAR BOĞAZIMA DÜĞÜMLENİYOR”

Evde kal diyerek sosyal karantinaya aldığımız, harcayacakları para ve de yeterli yiyecekleri olmayan, günlük kazanan ve yaşayan ama camide aynı safa girdiğimiz ,okulda işte komşuluk hukukuyla her alanda birlikte olduğumuz,ülkemizin güzel ve genetiği temiz insanlarımıza bir yardım kampanyası düzenlenmeli. Mutlaka devletimiz gereğini fazlasıyla yapmakta ve de yapacaktır. Kıbrıs hükümeti bile harekete geçti. Ben şahsen bir aylık maaşımı vermeye hazırım. Her gün bu tip sıkıntıları gördüğüm ve de duyduğum an lokmalar boğazıma düğümleniyor. #ensarvemuhaciri unutma

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