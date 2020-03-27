Hürriyet, ilk maske teslimini gerçekleştirdi

oronavirüse karşı tüm imkânlarıyla amansız bir mücadele veren İzmit Belediyesi, gece gündüz demeden görevlerini yerine getiren sağlık personelini de unutmuyor. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in belediye bünyesinde kurduğu ve gönüllü kadınların çalıştığı dikimevinde steril maske, bone ve önlük üretimi aralıksız bir şekilde devam ediyor. Üretilen ilk ürünlerin teslimatı ise bugün hastanelere yapılmaya başlandı.
BONE VE ÖNLÜK DE ÜRETİLİYOR
İzmit Belediyesi Dikimevinde gönüllü olarak çalışan kadınların ürettiği steril maskelerin ilk teslimini İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet gerçekleştirdi. Öncelikli olarak Kocaeli’deki hastanelere teslim edilen maskeler için, sağlık çalışanları Başkan Hürriyet’e teşekkür etti. Önümüzdeki günlerde üretimi tamamlanan bone ve önlükler de sağlık çalışanlarına teslim edilmeye başlanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz