Benzinde yine zam beklentisi!

Rusya ve Suudi Arabistan arasında yalanan anlaşmazlık ile hızla gerileyen petrol fiyatlarına bağlı olarak Türkiye’de akaryakıt fiyatları çok sık değişiyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatında 13 kuruşluk bir zam bekleniyor. Benzine iki gün önce de 7 kuruş zam gelmişti.
GÜNCEL FİYATLAR
Benzinin litre fiyatı İstanbul’da 5.09 TL, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 5.19 TL seviyesinde bulunuyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz