Benzinde yine zam beklentisi!

Rusya ve Suudi Arabistan arasında yalanan anlaşmazlık ile hızla gerileyen petrol fiyatlarına bağlı olarak Türkiye’de akaryakıt fiyatları çok sık değişiyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatında 13 kuruşluk bir zam bekleniyor. Benzine iki gün önce de 7 kuruş zam gelmişti.

GÜNCEL FİYATLAR

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da 5.09 TL, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 5.19 TL seviyesinde bulunuyor.