Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Sakızağacı Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın elektrik panosu, gece yarısı tutuştu. Apartmanın içerisi dumanla doldu. Binada yaşayanlar dumandan etkilenmemek için balkonlara ve pencerelere çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi, yangını söndürüp, mahsur kalan 8 kişiyi merdivenli araçla kurtardı.
Bugün 11:08 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 11:14 TSİ
Yangında mahsur kalan vatandaş merdivenle kurtarıldı!
Darıca'da elektrik panosunda yangın çıkan 4 katlı apartmanda mahsur kalanlar, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz